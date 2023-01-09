https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/sochi-zanyal-chetyre-stroki-iz-desyati-v-reytinge-samykh-dorogikh-turov-po-rossii-v-2022-godu-1043529961.html

Сочи занял четыре строки из десяти в рейтинге самых дорогих туров по России в 2022 году

Сочи занял четыре строки из десяти в рейтинге самых дорогих туров по России в 2022 году

Рейтинг составлен на основе данных от крупнейших туроператоров России. 09.01.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

туристы

в мире

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СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Сочи занял четыре строки из десяти в рейтинге самых дорогих туров по России в 2022 году, об этом пишет Вестник АТОР.Золото и серебро получили:Первое и второе места среди зарубежных направлений досталось Турции с турами от 21,295 миллиона до 25,010 миллиона.Третье место заняли Мальдивы, отдых там в течение более двух недель обошелся семье из девяти человек в 19,005 миллиона рублей.

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