https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/sochi-zanyal-chetyre-stroki-iz-desyati-v-reytinge-samykh-dorogikh-turov-po-rossii-v-2022-godu-1043529961.html
Сочи занял четыре строки из десяти в рейтинге самых дорогих туров по России в 2022 году
Сочи занял четыре строки из десяти в рейтинге самых дорогих туров по России в 2022 году
Рейтинг составлен на основе данных от крупнейших туроператоров России. 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T17:10+0300
2023-01-09T17:10+0300
2023-01-09T18:53+0300
сочи
туристы
в мире
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СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Сочи занял четыре строки из десяти в рейтинге самых дорогих туров по России в 2022 году, об этом пишет Вестник АТОР.Золото и серебро получили:Первое и второе места среди зарубежных направлений досталось Турции с турами от 21,295 миллиона до 25,010 миллиона.Третье место заняли Мальдивы, отдых там в течение более двух недель обошелся семье из девяти человек в 19,005 миллиона рублей.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, туристы, в мире
Сочи занял четыре строки из десяти в рейтинге самых дорогих туров по России в 2022 году
17:10 09.01.2023 (обновлено: 18:53 09.01.2023)
Рейтинг составлен на основе данных от крупнейших туроператоров России.
СУХУМ, 9 янв – Sputnik.
Сочи занял четыре строки из десяти в рейтинге самых дорогих туров по России в 2022 году, об этом пишет
Вестник АТОР.
Сочи достались 3, 4, 5, 7 места с турами стоимостью от 1,550 миллиона до 2,393 миллиона.
Золото и серебро получили:
12-дневный речной круиз по Енисею за 3,567 миллиона рублей за 4 каюты,
авторский тур на Алтай на пять дней за 3,463 миллиона рублей.
Первое и второе места среди зарубежных направлений досталось Турции с турами от 21,295 миллиона до 25,010 миллиона.
Третье место заняли Мальдивы, отдых там в течение более двух недель обошелся семье из девяти человек в 19,005 миллиона рублей.