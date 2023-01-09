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https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/srok-okonchaniya-registratsii-po-kvotnoy-progamme-rossotrudnichestva-ne-opredelen-1043527152.html
Срок окончания регистрации по квотной прогамме Россотрудничества не определен
Срок окончания регистрации по квотной прогамме Россотрудничества не определен
Россотрудничество продолжает прием документов от иностранных абитуриентов для поступления в российские вузы. 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T14:25+0300
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в абхазии
россотрудничество в абхазии
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Срок окончания регистрации по квотной прогамме Россотрудничества не определен, рассказал замглавы агентства Павел Шевцов.С 23 декабря начал работу портал ГИС "ОРФИ".Абитуриенты должны:В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.
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россотрудничество в абхазии, студенты, образование, абхазия, россия
россотрудничество в абхазии, студенты, образование, абхазия, россия

Срок окончания регистрации по квотной прогамме Россотрудничества не определен

14:25 09.01.2023
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Большой этнографический диктант"
Всероссийская акция Большой этнографический диктант - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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Россотрудничество продолжает прием документов от иностранных абитуриентов для поступления в российские вузы.
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Срок окончания регистрации по квотной прогамме Россотрудничества не определен, рассказал замглавы агентства Павел Шевцов.
С 23 декабря начал работу портал ГИС "ОРФИ".
Абитуриенты должны:
самостоятельно зарегистрироваться на портале,
заполнить анкету,
загрузить фото,
поставить дату и подпись,
к заявке прикрепить скан-копии паспортов, скан документа об образовании (или справку о периоде образования),
скан согласия кандидата на обработку персональных данных,
направить через ГИС "ОРФИ" заполненную анкету, переведя заявку в статус "на проверку".
В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.
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