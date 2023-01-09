https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/srok-okonchaniya-registratsii-po-kvotnoy-progamme-rossotrudnichestva-ne-opredelen-1043527152.html

Срок окончания регистрации по квотной прогамме Россотрудничества не определен

Срок окончания регистрации по квотной прогамме Россотрудничества не определен

Россотрудничество продолжает прием документов от иностранных абитуриентов для поступления в российские вузы. 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T14:25+0300

2023-01-09T14:25+0300

2023-01-09T14:25+0300

в абхазии

россотрудничество в абхазии

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россия

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Срок окончания регистрации по квотной прогамме Россотрудничества не определен, рассказал замглавы агентства Павел Шевцов.С 23 декабря начал работу портал ГИС "ОРФИ".Абитуриенты должны:В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.

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россотрудничество в абхазии, студенты, образование, абхазия, россия