https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/bolee-devyati-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-park-v-pervye-dni-yanvarya-1043532835.html
Более девяти тысяч человек посетили Рицинский парк в первые дни января
Более девяти тысяч человек посетили Рицинский парк в первые дни января
По информации Минтуризма, с 1 января по 20 ноября 2022 года Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек. 10.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-10T09:00+0300
2023-01-10T09:00+0300
2023-01-10T09:15+0300
отдых в абхазии
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озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
новоафонская пещера
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Более 9000 человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк с 1 по 8 января, сообщил директор объекта Адамур Багателия. Бюджет парка пополнился на более чем шесть млн руб. Новоафонскую пещеру с 1 по 9 января посетили 6395 человек, бюджет объекта пополнился на 4,476 млн руб.Как отметил замдиректора Дамей Смыр, прошлом году с 1 по 11 января пещеру посетили 9442 человека, бюджет составил 4,721 млн руб. Около 200 человек посетили в новогодние праздники Отапскую пещеру, рассказал директор Астамур Адлейба. Адлейба отметил, что туристы приезжают из различных регионов России и даже Урала и Дальнего Востока. Обычно они узнают о пещере из интернета или от знакомых, сказал он.В республике зарегистрировано 788 объектов размещения - 39 тысяч 323 койко-мест, 112 объектов - юридические лица, 543 объекта индивидуальные предприниматели и 133- физические лица.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190814/Podzemele-abkhazskogo-Prometeya-kak-vyglyadit-Otapskaya-peschera-1028185630.html
озеро рица
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отдых в абхазии, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, абхазия
отдых в абхазии, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, абхазия
Более девяти тысяч человек посетили Рицинский парк в первые дни января
09:00 10.01.2023 (обновлено: 09:15 10.01.2023)
По информации Минтуризма, с 1 января по 20 ноября 2022 года Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Более 9000 человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк с 1 по 8 января, сообщил директор объекта Адамур Багателия.
Бюджет парка пополнился на более чем шесть млн руб.
По словам Багателия, в 2022 году с 1 по 10 января парк посетило 13000 человек. Он добавил, что в аналогичный период 2023 года вряд ли удастся достичь таких же результатов.
Новоафонскую пещеру с 1 по 9 января посетили 6395 человек, бюджет объекта пополнился на 4,476 млн руб.
Как отметил замдиректора Дамей Смыр, прошлом году с 1 по 11 января пещеру посетили 9442 человека, бюджет составил 4,721 млн руб.
Около 200 человек посетили в новогодние праздники Отапскую пещеру, рассказал директор Астамур Адлейба.
Адлейба отметил, что туристы приезжают из различных регионов России и даже Урала и Дальнего Востока. Обычно они узнают о пещере из интернета или от знакомых, сказал он.
Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек с 1 января по 20 ноября 2022 года.
В республике зарегистрировано 788 объектов размещения - 39 тысяч 323 койко-мест, 112 объектов - юридические лица, 543 объекта индивидуальные предприниматели и 133- физические лица.