https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/bolee-devyati-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-park-v-pervye-dni-yanvarya-1043532835.html

Более девяти тысяч человек посетили Рицинский парк в первые дни января

Более девяти тысяч человек посетили Рицинский парк в первые дни января

По информации Минтуризма, с 1 января по 20 ноября 2022 года Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек. 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T09:00+0300

2023-01-10T09:00+0300

2023-01-10T09:15+0300

отдых в абхазии

в абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новоафонская пещера

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058455_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_79a3b6f984bcf5f6ad2668acd6f623f1.jpg

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Более 9000 человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк с 1 по 8 января, сообщил директор объекта Адамур Багателия. Бюджет парка пополнился на более чем шесть млн руб. Новоафонскую пещеру с 1 по 9 января посетили 6395 человек, бюджет объекта пополнился на 4,476 млн руб.Как отметил замдиректора Дамей Смыр, прошлом году с 1 по 11 января пещеру посетили 9442 человека, бюджет составил 4,721 млн руб. Около 200 человек посетили в новогодние праздники Отапскую пещеру, рассказал директор Астамур Адлейба. Адлейба отметил, что туристы приезжают из различных регионов России и даже Урала и Дальнего Востока. Обычно они узнают о пещере из интернета или от знакомых, сказал он.В республике зарегистрировано 788 объектов размещения - 39 тысяч 323 койко-мест, 112 объектов - юридические лица, 543 объекта индивидуальные предприниматели и 133- физические лица.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190814/Podzemele-abkhazskogo-Prometeya-kak-vyglyadit-Otapskaya-peschera-1028185630.html

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

отдых в абхазии, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, абхазия