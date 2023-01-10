https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/ekonomist-rasskazal-kogda-mir-okonchatelno-otvernetsya-ot-ssha-1043535510.html
Экономист рассказал, когда мир окончательно отвернется от США
Экономист рассказал, когда мир окончательно отвернется от США
Россия занимает второе место по золотодобыче в мире, а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей. Об этом в интервью "Sputnik... 10.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-10T17:00+0300
2023-01-10T17:00+0300
2023-01-10T17:21+0300
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экономика
доллары
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Экономист рассказал, когда мир окончательно отвернется от США
Экономист рассказал, когда мир окончательно отвернется от США
Что ждет мировую экономику в новом году? Когда рухнет долларовая система? Зачем государства все активнее развивают цифровые деньги? Как Запад пересмотрит свою санкционную политику?"Можно спорить, сколько на Западе заморозили активов ЦБ РФ - 100 или 300 млрд долларов. Но даже если 100 млрд будут конфискованы, это будет серьёзная дыра в балансе Центрального банка.Но напомню, что в федеральном законе о ЦБ сказано, что государство не отвечает по обязательствам Центрального Банка, а Центральный Банк не отвечает по обязательствам государства. Это значит, что государство не будет покрывать эти убытки ЦБ", - сказал Катасонов.Полная версия беседы в аудиофайле.
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россия, сша, экономика, доллары, золото, подкасты, аудио
россия, сша, экономика, доллары, золото, подкасты, аудио
Экономист рассказал, когда мир окончательно отвернется от США
17:00 10.01.2023 (обновлено: 17:21 10.01.2023)
Россия занимает второе место по золотодобыче в мире, а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов.
Что ждет мировую экономику в новом году? Когда рухнет долларовая система? Зачем государства все активнее развивают цифровые деньги? Как Запад пересмотрит свою санкционную политику?
"Можно спорить, сколько на Западе заморозили активов ЦБ РФ - 100 или 300 млрд долларов. Но даже если 100 млрд будут конфискованы, это будет серьёзная дыра в балансе Центрального банка.
Но напомню, что в федеральном законе о ЦБ сказано, что государство не отвечает по обязательствам Центрального Банка, а Центральный Банк не отвечает по обязательствам государства. Это значит, что государство не будет покрывать эти убытки ЦБ", - сказал Катасонов.
Полная версия беседы в аудиофайле.