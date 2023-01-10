https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/ekonomist-rasskazal-kogda-mir-okonchatelno-otvernetsya-ot-ssha-1043535510.html

Экономист рассказал, когда мир окончательно отвернется от США

Экономист рассказал, когда мир окончательно отвернется от США

Россия занимает второе место по золотодобыче в мире, а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей. Об этом в интервью "Sputnik... 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T17:00+0300

2023-01-10T17:00+0300

2023-01-10T17:21+0300

радио

россия

сша

экономика

доллары

золото

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0a/1043536528_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_24975d78f4a281e583fdf237f72b52cf.jpg

Экономист рассказал, когда мир окончательно отвернется от США Экономист рассказал, когда мир окончательно отвернется от США

Что ждет мировую экономику в новом году? Когда рухнет долларовая система? Зачем государства все активнее развивают цифровые деньги? Как Запад пересмотрит свою санкционную политику?"Можно спорить, сколько на Западе заморозили активов ЦБ РФ - 100 или 300 млрд долларов. Но даже если 100 млрд будут конфискованы, это будет серьёзная дыра в балансе Центрального банка.Но напомню, что в федеральном законе о ЦБ сказано, что государство не отвечает по обязательствам Центрального Банка, а Центральный Банк не отвечает по обязательствам государства. Это значит, что государство не будет покрывать эти убытки ЦБ", - сказал Катасонов.Полная версия беседы в аудиофайле.

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, сша, экономика, доллары, золото, подкасты, аудио