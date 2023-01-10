https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/kove-2022-god-byl-aktivnyy-v-kulturnoy-zhizni-abkhazii--1043527556.html
Кове: 2022 год был активный в культурной жизни Абхазии
Кове: 2022 год был активный в культурной жизни Абхазии
О культурных событиях 2022 года, об абхазском кино и театральных сезонах, а также о планах на 2023 год, в эфире радио Sputnik рассказал, министр культуры... 10.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-10T10:45+0300
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Кове о громких культурных событиях 2022 года в Абхазии
Кове о громких культурных событиях 2022 года в Абхазии
2022 год был положительным, мы старались работать активнее, чтобы наверстать упущенное из-за пандемии время, сказал Кове в беседе на радио.Кове рассказал, что в этом году в республике было много громких культурных событий. В Сухуме прошел XX юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", а в театрах был насыщенный сезон.Министр культуры также вспомнил о мероприятиях, которые прошли в рамках культурных сезонов России и Абхазии, рассказал о намеченной работе с коллегами из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.Собеседник Sputnik особое внимание уделил о состоянии абхазского кино, рассказал, что готовится положение, которое регламентирует процедуру организации киносъемок на территории Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, культура, абхазия, россия, аудио
подкасты, культура, абхазия, россия, аудио
Кове: 2022 год был активный в культурной жизни Абхазии
10:45 10.01.2023 (обновлено: 11:02 10.01.2023)
О культурных событиях 2022 года, об абхазском кино и театральных сезонах, а также о планах на 2023 год, в эфире радио Sputnik рассказал, министр культуры Абхазии Даур Кове.
2022 год был положительным, мы старались работать активнее, чтобы наверстать упущенное из-за пандемии время, сказал Кове в беседе на радио.
Кове рассказал, что в этом году в республике было много громких культурных событий. В Сухуме прошел XX юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", а в театрах был насыщенный сезон.
Министр культуры также вспомнил о мероприятиях, которые прошли в рамках культурных сезонов России и Абхазии, рассказал о намеченной работе с коллегами из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.
Собеседник Sputnik особое внимание уделил о состоянии абхазского кино, рассказал, что готовится положение, которое регламентирует процедуру организации киносъемок на территории Абхазии.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.