https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/kove-2022-god-byl-aktivnyy-v-kulturnoy-zhizni-abkhazii--1043527556.html

Кове: 2022 год был активный в культурной жизни Абхазии

Кове: 2022 год был активный в культурной жизни Абхазии

О культурных событиях 2022 года, об абхазском кино и театральных сезонах, а также о планах на 2023 год, в эфире радио Sputnik рассказал, министр культуры... 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T10:45+0300

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Кове о громких культурных событиях 2022 года в Абхазии Кове о громких культурных событиях 2022 года в Абхазии

2022 год был положительным, мы старались работать активнее, чтобы наверстать упущенное из-за пандемии время, сказал Кове в беседе на радио.Кове рассказал, что в этом году в республике было много громких культурных событий. В Сухуме прошел XX юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", а в театрах был насыщенный сезон.Министр культуры также вспомнил о мероприятиях, которые прошли в рамках культурных сезонов России и Абхазии, рассказал о намеченной работе с коллегами из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.Собеседник Sputnik особое внимание уделил о состоянии абхазского кино, рассказал, что готовится положение, которое регламентирует процедуру организации киносъемок на территории Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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