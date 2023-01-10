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Минимальная оплата труда с января 2023 года в странах СНГ
Минимальная оплата труда с января 2023 года в странах СНГ
Минимальная оплата труда с января 2023 года выросла во многих странах СНГ. 10.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-10T12:35+0300
2023-01-10T12:35+0300
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В Абхазии с 1 января 2023 года Кабмином установлен минимальный размер месячной заработной платы в 10 тысяч рублей. До этого минимальная зарплата устанавливалась законом и не могла быть ниже величины прожиточного минимума – по состоянию на март 2022 года 8529 рублей. На первом месте Туркменистан. Однако тут занятое население обязано перечислять часть своих доходов на стройки и реконструкцию значимых объектов, озеленение, помощь сельскому хозяйству, государственную прессу, общественные и спортивные мероприятия. В Грузии, которая вышла из Содружества, установленная законом минимальная зарплата не обновлялась с 1999 года.
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инфографика, мультимедиа, абхазия, снг
инфографика, мультимедиа, абхазия, снг
Минимальная оплата труда с января 2023 года в странах СНГ
12:35 10.01.2023 (обновлено: 14:13 10.01.2023)
Минимальная оплата труда с января 2023 года выросла во многих странах СНГ.
В Абхазии с 1 января 2023 года Кабмином установлен минимальный размер месячной заработной платы в 10 тысяч рублей.
До этого минимальная зарплата устанавливалась законом и не могла быть ниже величины прожиточного минимума – по состоянию на март 2022 года 8529 рублей.
На первом месте Туркменистан. Однако тут занятое население обязано перечислять часть своих доходов на стройки и реконструкцию значимых объектов, озеленение, помощь сельскому хозяйству, государственную прессу, общественные и спортивные мероприятия.
В Грузии, которая вышла из Содружества, установленная законом минимальная зарплата не обновлялась с 1999 года.