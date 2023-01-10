https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/minimalnaya-oplata-truda-s-yanvarya-2023-goda-v-stranakh-sng-1043534837.html

Минимальная оплата труда с января 2023 года в странах СНГ

Минимальная оплата труда с января 2023 года в странах СНГ

Минимальная оплата труда с января 2023 года выросла во многих странах СНГ. 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T12:35+0300

2023-01-10T12:35+0300

2023-01-10T14:13+0300

инфографика

мультимедиа

абхазия

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289297_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1af26d8c55af9b757d1e02c53393dce7.jpg

В Абхазии с 1 января 2023 года Кабмином установлен минимальный размер месячной заработной платы в 10 тысяч рублей. До этого минимальная зарплата устанавливалась законом и не могла быть ниже величины прожиточного минимума – по состоянию на март 2022 года 8529 рублей. На первом месте Туркменистан. Однако тут занятое население обязано перечислять часть своих доходов на стройки и реконструкцию значимых объектов, озеленение, помощь сельскому хозяйству, государственную прессу, общественные и спортивные мероприятия. В Грузии, которая вышла из Содружества, установленная законом минимальная зарплата не обновлялась с 1999 года.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

инфографика, мультимедиа, абхазия, снг