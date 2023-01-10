https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/rossiya-v-mirovom-reytinge-pasportov-zanyala-49-mesto-1043539551.html

Россия в мировом рейтинге паспортов заняла 49 место

Россия в мировом рейтинге паспортов заняла 49 место

В 2006 году Россия занимала 62 место в Индексе паспортов. 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T18:50+0300

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россия

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в мире

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия в мировом рейтинге паспортов занимает 49 место, несмотря на санкции западных стран, пишет АТОР.С российским паспортом без оформления визы можно отправиться в Израиль, Катар, ОАЭ, Турцию, Боснию и Герцеговину Сербию, Белоруссию, Молдавию, Армению, Азербайджан, Таиланд, Бруней, Узбекистан, Таджикистан, Вьетнам, Лаос, Монголию, Малайзию, Казахстан, а также в большинство стран Карибского бассейна, Южной Америки и Африки.Тройка лидеров: Индекс паспортов, основанный на официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта, с 2006 года публикует компания Henley & Partners. Рейтинг сравнивает доступ паспортов 199 стран мира к 227 туристическим направлениям.

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