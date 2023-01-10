Россия в мировом рейтинге паспортов заняла 49 место
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОформление и выдача биометрических заграничных паспортов
© Sputnik / Виталий Аньков/
В 2006 году Россия занимала 62 место в Индексе паспортов.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия в мировом рейтинге паспортов занимает 49 место, несмотря на санкции западных стран, пишет АТОР.
Россияне могут путешествовать в 118 туристических зарубежных стран и территорий без предварительного получения виз. Визы гражданам России требуются для поездок в 109 стран мира, большинство из которых - страны Европы.
С российским паспортом без оформления визы можно отправиться в Израиль, Катар, ОАЭ, Турцию, Боснию и Герцеговину Сербию, Белоруссию, Молдавию, Армению, Азербайджан, Таиланд, Бруней, Узбекистан, Таджикистан, Вьетнам, Лаос, Монголию, Малайзию, Казахстан, а также в большинство стран Карибского бассейна, Южной Америки и Африки.
Тройка лидеров:
Япония пятый год подряд занимает первое место, японские туристы могут без предварительного оформления визы путешествовать в 193 стран.
Сингапур и Южная Корея - 192 страны.
Германия и Испания - 190 стран.
Индекс паспортов, основанный на официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта, с 2006 года публикует компания Henley & Partners. Рейтинг сравнивает доступ паспортов 199 стран мира к 227 туристическим направлениям.