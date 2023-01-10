Рост доходов республиканского бюджета Абхазии за 2022 год составил 116,9%
20:30 10.01.2023 (обновлено: 22:57 10.01.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете 2022 года" в октябре прошлого года.
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Рост доходов республиканского бюджета Абхазии за 2022 год составил 116,9% относительно 2021 года, сообщает Кабмин.
Доходная часть в 2022 году:
План – 9,7 млрд руб
Фактическое исполнение – 10,6 млрд руб
Структура доходов:
Налоговые поступления – 3,4 млрд руб
Неналоговые поступления – 1,5 млрд руб
Безвозмездные поступления, в том числе финпомощь России – 5,7 млрд руб
Расходная часть в 2022 году:
План – 10,9 млрд руб
Фактическое исполнение – 10,4 млрд руб
Структура расходов:
Национальная экономика – 2,3 млрд руб
Общегосударственные вопросы – 1,8 млрд руб
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,7 млрд руб
Межбюджетные трансферы – 1,5 млрд руб
Здравоохранение – 1,045 млрд руб
Национальная оборона – 546,8 млн руб
Образование – 488,4 млн руб
Культура и искусство, СМИ – 318,5 млн руб
Социальная политика – 287,7 млн руб
Физическая культура, спорт и молодежная политика – 70,8 млн руб
Охрана окружающей среды – 14,8 млн руб
На последнем в 2022 году заседании сессии Парламента был утвержден в окончательном чтении проект республиканского бюджета на 2023 год.
Общий объем доходов госбюджета – 12,512 млрд руб
Общий объем расходов госбюджета – 14,188 млрд руб
Дефицит госбюджета – 1,676 млрд руб
Общий объем доходов республиканского бюджета – 9,622 млрд руб
Общий объем расходов республиканского бюджета – 11,298 млрд руб
Дефицит республиканского бюджета – 1,676 млрд руб