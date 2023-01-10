https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/rost-dokhodov-respublikanskogo-byudzheta-abkhazii-za-2022-god-sostavil-1169--1043540079.html

Рост доходов республиканского бюджета Абхазии за 2022 год составил 116,9%

Рост доходов республиканского бюджета Абхазии за 2022 год составил 116,9%

Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете 2022 года" в октябре прошлого года. 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T20:30+0300

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2023-01-10T22:57+0300

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Рост доходов республиканского бюджета Абхазии за 2022 год составил 116,9% относительно 2021 года, сообщает Кабмин. Доходная часть в 2022 году:Структура доходов:Расходная часть в 2022 году:Структура расходов: На последнем в 2022 году заседании сессии Парламента был утвержден в окончательном чтении проект республиканского бюджета на 2023 год.

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