https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/v-gosdumu-vnesen-proekt-o-vzaimnom-priznanii-stazha-sluzhby-rabotnikov-tamozhni-rf-i-abkhazii-1043542626.html

В Госдуму внесен проект о взаимном признании стажа службы работников таможни РФ и Абхазии

В Госдуму внесен проект о взаимном признании стажа службы работников таможни РФ и Абхазии

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. В Госдуму на ратификацию внесен проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных... 10.01.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

таможенный контроль

абхазия

россия

госдума

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. В Госдуму на ратификацию внесен проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Это необходимо для назначения выплаты надбавок в размере, предусмотренном законодательством упомянутых стран, за стаж службы (выслугу лет) к денежному довольствию.

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