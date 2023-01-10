https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/v-gosdumu-vnesen-proekt-o-vzaimnom-priznanii-stazha-sluzhby-rabotnikov-tamozhni-rf-i-abkhazii-1043542626.html
В Госдуму внесен проект о взаимном признании стажа службы работников таможни РФ и Абхазии
В Госдуму внесен проект о взаимном признании стажа службы работников таможни РФ и Абхазии
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. В Госдуму на ратификацию внесен проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных... 10.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-10T22:20+0300
2023-01-10T22:20+0300
2023-01-10T22:53+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. В Госдуму на ратификацию внесен проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Это необходимо для назначения выплаты надбавок в размере, предусмотренном законодательством упомянутых стран, за стаж службы (выслугу лет) к денежному довольствию.
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таможенный контроль, абхазия, россия, госдума
таможенный контроль, абхазия, россия, госдума
В Госдуму внесен проект о взаимном признании стажа службы работников таможни РФ и Абхазии
22:20 10.01.2023 (обновлено: 22:53 10.01.2023)
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. В Госдуму на ратификацию внесен проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Согласно авторам законопроекта, соглашением устанавливается взаимное признание стажа службы сотрудников таможенных органов, которые являются гражданами России и Абхазии и работают на условиях контракта о службе в таможенных органах на территории соответствующих стран.
Это необходимо для назначения выплаты надбавок в размере, предусмотренном законодательством упомянутых стран, за стаж службы (выслугу лет) к денежному довольствию.