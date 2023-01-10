https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/vremennye-ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-budut-vvoditsya-v-abkhazii-1043535390.html

Временные ограничения на подачу электроэнергии будут вводиться в Абхазии

Временные ограничения на подачу электроэнергии будут вводиться в Абхазии

Ограничения связаны с высокими нагрузками на высоковольтной линии "Псоу-220". 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T13:25+0300

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энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

электроснабжение

электроэнергия

абхазия

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Временные ограничения на подачу электроэнергии будут вводиться в Абхазии во избежание аварий в энергосистеме, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Ограничения будут действовать вне графика. Гендиректор "Черноморэнерго" Зураб Багапш сообщил 27 декабря, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии.По словам Багапш, переток из России позволил республике сохранить небольшой объем электроэнергии и удалось отменить веерные отключения.Он предупредил, что в дальнейшем отключения возможны только из-за перегрузок или аварий.

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черноморэнерго, электроснабжение, электроэнергия, абхазия