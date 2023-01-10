https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/vremennye-ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-budut-vvoditsya-v-abkhazii-1043535390.html
Временные ограничения на подачу электроэнергии будут вводиться в Абхазии
Временные ограничения на подачу электроэнергии будут вводиться в Абхазии
Ограничения связаны с высокими нагрузками на высоковольтной линии "Псоу-220". 10.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-10T13:25+0300
2023-01-10T13:25+0300
2023-01-10T14:12+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
электроснабжение
электроэнергия
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032163678_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_566dcbd260b5bdf0e194f6041bab3b7b.jpg
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Временные ограничения на подачу электроэнергии будут вводиться в Абхазии во избежание аварий в энергосистеме, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Ограничения будут действовать вне графика. Гендиректор "Черноморэнерго" Зураб Багапш сообщил 27 декабря, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии.По словам Багапш, переток из России позволил республике сохранить небольшой объем электроэнергии и удалось отменить веерные отключения.Он предупредил, что в дальнейшем отключения возможны только из-за перегрузок или аварий.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032163678_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_707ed37a9dfcbb22beb7287e0ace90c9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
черноморэнерго, электроснабжение, электроэнергия, абхазия
черноморэнерго, электроснабжение, электроэнергия, абхазия
Временные ограничения на подачу электроэнергии будут вводиться в Абхазии
13:25 10.01.2023 (обновлено: 14:12 10.01.2023)
Ограничения связаны с высокими нагрузками на высоковольтной линии "Псоу-220".
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Временные ограничения на подачу электроэнергии будут вводиться в Абхазии во избежание аварий в энергосистеме, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Ограничения будут действовать вне графика.
Гендиректор "Черноморэнерго" Зураб Багапш сообщил 27 декабря, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии.
По словам Багапш, переток из России позволил республике сохранить небольшой объем электроэнергии и удалось отменить веерные отключения.
Он предупредил, что в дальнейшем отключения возможны только из-за перегрузок или аварий.