https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/vs-rossii-porazili-dva-sklada-vooruzheniya-ukrainskikh-voennykh-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1043538590.html

ВС России поразили два склада вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области

ВС России поразили два склада вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области

Всего с начала спецоперации уничтожены: 370 самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых... 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T16:05+0300

2023-01-10T16:05+0300

2023-01-10T16:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики и города Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены 62 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

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