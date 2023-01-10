https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/vs-rossii-porazili-dva-sklada-vooruzheniya-ukrainskikh-voennykh-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1043538590.html
ВС России поразили два склада вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области
ВС России поразили два склада вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области
Всего с начала спецоперации уничтожены: 370 самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых... 10.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-10T16:05+0300
2023-01-10T16:05+0300
2023-01-10T16:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики и города Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены 62 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВС России поразили два склада вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области
Всего с начала спецоперации уничтожены: 370 самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронемашин.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики и города Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также поражены 62 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.