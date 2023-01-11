https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/advokat-rasskazal-kak-marat-kasem-mozhet-izbezhat-zaklyucheniya-1043555399.html

Адвокат рассказал, как Марат Касем может избежать заключения

Адвокат рассказал, как Марат Касем может избежать заключения

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был арестован в Латвии 5 января по обвинению в нарушении статьи 84 Уголовного закона - "Нарушение экономических... 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T18:15+0300

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Литовский адвокат, профессор и доктор юридических наук Станисловас Томас считает, что статья, по которой задержали Касема, абсурдна. С точки зрения прокурора, пояснил Томас, шеф-редактор виновен в том, что работал в подсанкционном учреждении, что якобы считается соответствующим статье 3 - "работе по предварительному сговору с группой лиц".При этом, добавил адвокат, эта статья может применяться не только к гражданам Латвии (у Касема есть латвийское гражданство - прим.ред), но и к гражданам России и Беларуси. Подробнее о том, сколько лет тюрьмы грозит Касему и как он может исправить ситуацию и выйти на свободу, смотрите в видео Sputnik.

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