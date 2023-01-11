https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/cheburashka-stal-samym-kassovym-filmom-v-rossii-1043546746.html

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в России

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в России

Производственный бюджет фильма составил 850 миллионов рублей, за новогодние праздники он собрал в прокате более трех миллиардов. 11.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Новый "Чебурашка" стал рекордсменом российского проката, сообщает Министерство культуры России.Роль Гены, но совсем не крокодила, сыграл Сергей Гармаш. В фильме он – садовник, живущий и работающий в сочинском дендрарии. А Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, прибывший из апельсиновой рощи далекой страны. За озвучку главного героя фильма взялась актриса Ольга Кузьмина.Также в ролях засветились Федор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и многие другие. Съемки прошли на кавказских курортах – в Сочи, Пятигорске и Кисловодске. Ранее самым кассовым российским фильмом был "Холоп" Клима Шипенко, снятый в 2019 году. Он собрал в прокате 3,08 миллиарда рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210920/Semki-polnometrazhnogo-filma-pro-Cheburashku-nachalis-v-Sochi-1033249592.html

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