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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 января
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с юго-востока. 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T15:30+0300
2023-01-11T15:30+0300
2023-01-11T16:29+0300
абхазия
новости
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. В четверг, 12 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до + 3°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 января
15:30 11.01.2023 (обновлено: 16:29 11.01.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с юго-востока.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. В четверг, 12 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до + 3°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.