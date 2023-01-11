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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с юго-востока. 11.01.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

новости

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. В четверг, 12 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до + 3°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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