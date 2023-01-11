https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/putin-obsudil-razvitie-novykh-rossiyskikh-regionov-s-chlenami-pravitelstva-1043551420.html

Путин обсудил развитие новых российских регионов с членами правительства

Путин обсудил развитие новых российских регионов с членами правительства

Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, решать возникающие задачи нужно уже сейчас, чтобы к 2030 году вывести регионы на общероссийский... 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T16:43+0300

2023-01-11T16:43+0300

2023-01-11T17:09+0300

россия

владимир путин

новости

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил развитие новых российских регионов с членами правительства на совещании в среду, 11 января."Естественно, все эти факторы необходимо учитывать, но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно шаг за шагом добиваться их, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему", – заявил глава государства.Путин добавил, что нужно задать четкие ориентиры развития регионов – жители должны знать, что будет построено, какие объекты будут восстановлены, как вырастут их доходы и какой помощи от государства можно ждать.Также президент призвал подключить новые регионы к нацпроектам и обеспечить их необходимым финансированием. По его словам, должны быть установлены ключевые показатели эффективности развития."Имею в виду единые прозрачные критерии работы не только для региональных и муниципальных, но и федеральных органов власти, чтобы коллеги на местах совместно с правительством, министерствами, ведомствами могли сосредоточить силы, ресурсы на тех приоритетных направлениях, которые требуют внимания в первую очередь", – пояснил Владимир Путин.Разработать программу развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей правительство должно к концу текущего квартала. А "в горизонте 2030 года", добавил Путин, регионы должны выйти на общероссийский уровень состояния инфраструктуры, уровня социальных услуг и качества жизни населения.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/rossiyskaya-svo-itogi-2022-goda-1043423625.html

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