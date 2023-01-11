https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/shat-ipa-ob-ekonomike-abkhazii-v-2022-godu-glavnoe-chto-arba-ne-perevernulas-1043550906.html

Шат-ипа об экономике Абхазии в 2022 году: главное, что арба не перевернулась

Шат-ипа об экономике Абхазии в 2022 году: главное, что арба не перевернулась

Об экономических итогах года, о том, как ситуация в мире повлияла на экономику в Абхазии, о тенденциях и наиболее заметных событиях в эфире радио Sputnik... 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T17:24+0300

2023-01-11T17:24+0300

2023-01-11T17:24+0300

радио

такие обстоятельства

подкасты

экономика

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0b/1043550753_0:50:1281:770_1920x0_80_0_0_ff7a09ab2c7088c02bb22ca64fce4e79.jpg

Такие обстоятельства: Шатипа об абхазской экономике в 2022 году Такие обстоятельства: Шатипа об абхазской экономике в 2022 году

Все, что происходит вокруг Абхазии, косвенно или прямо влияет на нас. Санкции, которые были объявлены, российская экономика выдержала достойно, что повлияло и на нас, сказала Шат-ипа в беседа на радио."Первый шоковый период прошел быстро, и прогнозы аналитиков Запада не оправдались, рубль не обвалился, страшной инфляции не было. Так как у нас с Россией общее экономическое пространство, дефицита или резких колебаний мы не почувствовали. Год назад я говорила, что наша экономика идет со скрипом и напоминает старую абхазскую арбу. Понимаю, что мир идет очень динамично, и нам нужно менять этот вид транспорта, но сейчас наша главная задача не перевернуться, медленно, но все-таки мы двигаемся, и это хорошо", – сказала Шат-ипа.Экономист также дала оценку республиканскому бюджету Абхазии за 2022 год, рассказала о положительных и отрицательных тенденциях в экономике.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

такие обстоятельства, подкасты, экономика, абхазия, аудио