https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/shat-ipa-ob-ekonomike-abkhazii-v-2022-godu-glavnoe-chto-arba-ne-perevernulas-1043550906.html
Шат-ипа об экономике Абхазии в 2022 году: главное, что арба не перевернулась
Шат-ипа об экономике Абхазии в 2022 году: главное, что арба не перевернулась
Об экономических итогах года, о том, как ситуация в мире повлияла на экономику в Абхазии, о тенденциях и наиболее заметных событиях в эфире радио Sputnik... 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T17:24+0300
2023-01-11T17:24+0300
2023-01-11T17:24+0300
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Такие обстоятельства: Шатипа об абхазской экономике в 2022 году
Такие обстоятельства: Шатипа об абхазской экономике в 2022 году
Все, что происходит вокруг Абхазии, косвенно или прямо влияет на нас. Санкции, которые были объявлены, российская экономика выдержала достойно, что повлияло и на нас, сказала Шат-ипа в беседа на радио."Первый шоковый период прошел быстро, и прогнозы аналитиков Запада не оправдались, рубль не обвалился, страшной инфляции не было. Так как у нас с Россией общее экономическое пространство, дефицита или резких колебаний мы не почувствовали. Год назад я говорила, что наша экономика идет со скрипом и напоминает старую абхазскую арбу. Понимаю, что мир идет очень динамично, и нам нужно менять этот вид транспорта, но сейчас наша главная задача не перевернуться, медленно, но все-таки мы двигаемся, и это хорошо", – сказала Шат-ипа.Экономист также дала оценку республиканскому бюджету Абхазии за 2022 год, рассказала о положительных и отрицательных тенденциях в экономике.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, подкасты, экономика, абхазия, аудио
такие обстоятельства, подкасты, экономика, абхазия, аудио
Шат-ипа об экономике Абхазии в 2022 году: главное, что арба не перевернулась
Об экономических итогах года, о том, как ситуация в мире повлияла на экономику в Абхазии, о тенденциях и наиболее заметных событиях в эфире радио Sputnik рассказала экономист, сотрудник Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа.
Все, что происходит вокруг Абхазии, косвенно или прямо влияет на нас. Санкции, которые были объявлены, российская экономика выдержала достойно, что повлияло и на нас, сказала Шат-ипа в беседа на радио.
"Первый шоковый период прошел быстро, и прогнозы аналитиков Запада не оправдались, рубль не обвалился, страшной инфляции не было. Так как у нас с Россией общее экономическое пространство, дефицита или резких колебаний мы не почувствовали. Год назад я говорила, что наша экономика идет со скрипом и напоминает старую абхазскую арбу. Понимаю, что мир идет очень динамично, и нам нужно менять этот вид транспорта, но сейчас наша главная задача не перевернуться, медленно, но все-таки мы двигаемся, и это хорошо", – сказала Шат-ипа.
Экономист также дала оценку республиканскому бюджету Абхазии за 2022 год, рассказала о положительных и отрицательных тенденциях в экономике.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.