https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/takie-obstoyatelstva-arsaliya-i-chirikba-o-nasledii-shervashidze-chachba-1043415187.html

Такие обстоятельства: Арсалия и Чирикба о наследии Шервашидзе-Чачба

Такие обстоятельства: Арсалия и Чирикба о наследии Шервашидзе-Чачба

Какую ценность представляет художественное наследие Александра Шервашидзе, каково его значение для Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказали директор ЦВЗ... 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T10:23+0300

2023-01-11T10:23+0300

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Такие обстоятельства: Арсалия и Чирикба о наследии Шервашидзе-Чачба Такие обстоятельства: Арсалия и Чирикба о наследии Шервашидзе-Чачба

Сезон в Центральном выставочном зале был закрыт выставкой известного художника Александра Шервашидзе-Чачба. Александр Константинович — правнук владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров, личность, которая объединяет Абхазию, Россию и Францию. Подробности слушайте в аудиофайле.

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