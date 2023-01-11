https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/takie-obstoyatelstva-arsaliya-i-chirikba-o-nasledii-shervashidze-chachba-1043415187.html
Такие обстоятельства: Арсалия и Чирикба о наследии Шервашидзе-Чачба
Такие обстоятельства: Арсалия и Чирикба о наследии Шервашидзе-Чачба
Какую ценность представляет художественное наследие Александра Шервашидзе, каково его значение для Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказали директор ЦВЗ... 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T10:23+0300
2023-01-11T10:23+0300
2023-01-11T10:23+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
искусство
картины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1e/1043415022_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e4a6e69494f063d81322a3a0c3f5e673.jpg
Такие обстоятельства: Арсалия и Чирикба о наследии Шервашидзе-Чачба
Такие обстоятельства: Арсалия и Чирикба о наследии Шервашидзе-Чачба
Сезон в Центральном выставочном зале был закрыт выставкой известного художника Александра Шервашидзе-Чачба. Александр Константинович — правнук владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров, личность, которая объединяет Абхазию, Россию и Францию. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1e/1043415022_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_228a5cfde6bfffc03964a2445651af3b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, искусство, картины, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, искусство, картины, аудио
Такие обстоятельства: Арсалия и Чирикба о наследии Шервашидзе-Чачба
Какую ценность представляет художественное наследие Александра Шервашидзе, каково его значение для Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказали директор ЦВЗ Эльвира Арсалия и доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.
Сезон в Центральном выставочном зале был закрыт выставкой известного художника Александра Шервашидзе-Чачба. Александр Константинович — правнук владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров, личность, которая объединяет Абхазию, Россию и Францию.
Подробности слушайте в аудиофайле.