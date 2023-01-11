https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/voennyy-ekspert-rasskazal-kak-rossiya-otvetit-na-vkhozhdenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato-1043535669.html

Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

НАТО, скорее всего, не будет насильно заставлять Финляндию и Швецию разместить у себя ядерное оружие США, а сделают так, чтобы они обратились с этой просьбой... 11.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-11T18:47+0300

2023-01-11T18:47+0300

2023-01-11T18:47+0300

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Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

Как Россия ответит на вступление североевропейских стран в альянс? Расколет ли НАТО конфликт Турции и Греции? Заставят ли некоторых членов противоречия внутри блока приостановить свое участие в НАТО?"Командование ВС РФ, скорее всего, увеличит количество ракетных бригад с ракетными комплексами "Искандер" в районе от Санкт-Петербурга до Мурманска, усилит морскую группировку, которая обеспечивает работу незамерзающих портов, проведут реконструкцию аэродромов и повысят концентрацию авиации", – заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.Полная версия беседы в аудиофайле.

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