https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/voennyy-ekspert-rasskazal-kak-rossiya-otvetit-na-vkhozhdenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato-1043535669.html
Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
НАТО, скорее всего, не будет насильно заставлять Финляндию и Швецию разместить у себя ядерное оружие США, а сделают так, чтобы они обратились с этой просьбой... 11.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-11T18:47+0300
2023-01-11T18:47+0300
2023-01-11T18:47+0300
радио
россия
нато
финляндия
швеция
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0a/1043536105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7ab343321c5c7e863c4780b56fdfe06.jpg
Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Как Россия ответит на вступление североевропейских стран в альянс? Расколет ли НАТО конфликт Турции и Греции? Заставят ли некоторых членов противоречия внутри блока приостановить свое участие в НАТО?"Командование ВС РФ, скорее всего, увеличит количество ракетных бригад с ракетными комплексами "Искандер" в районе от Санкт-Петербурга до Мурманска, усилит морскую группировку, которая обеспечивает работу незамерзающих портов, проведут реконструкцию аэродромов и повысят концентрацию авиации", – заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.Полная версия беседы в аудиофайле.
россия
финляндия
швеция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0a/1043536105_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae0c425e8308d4def6762b5e7d688b87.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, нато, финляндия, швеция, подкасты, аудио
россия, нато, финляндия, швеция, подкасты, аудио
Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
НАТО, скорее всего, не будет насильно заставлять Финляндию и Швецию разместить у себя ядерное оружие США, а сделают так, чтобы они обратились с этой просьбой. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
Как Россия ответит на вступление североевропейских стран в альянс? Расколет ли НАТО конфликт Турции и Греции? Заставят ли некоторых членов противоречия внутри блока приостановить свое участие в НАТО?
"Командование ВС РФ, скорее всего, увеличит количество ракетных бригад с ракетными комплексами "Искандер" в районе от Санкт-Петербурга до Мурманска, усилит морскую группировку, которая обеспечивает работу незамерзающих портов, проведут реконструкцию аэродромов и повысят концентрацию авиации", – заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.
Полная версия беседы в аудиофайле.