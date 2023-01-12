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Баранец рассказал, почему Герасимов сменил Суровикина
Баранец рассказал, почему Герасимов сменил Суровикина
Назначение начальника Генштаба МО России Валерия Герасимова на пост командующего СВО свидетельствует о реализации новой стратегии, полагает военный эксперт... 12.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-12T18:30+0300
2023-01-12T18:30+0300
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Начальник Генштаба МО России Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск, его заместителями стали: генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.С чем связано повышение уровня командования СВО слушателям радио Sputnik рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.По мнению эксперта, теперь, по сути, Генеральный штаб будет находиться не на Фрунзенской набережной, а "в окопах". Теперь рядом с Герасимовым будут и главком воздушно-космических сил, и главком сухопутных войск, то есть статус операции резко повышается."Появление крупных военачальников в системе управления операций всегда были верной приметой перемен на фронте. Скорее всего речь идет о переходе к активным боевым действиям и взятие Соледара – первый знак того, что российская армия возвращает себе стратегическую инициативу", – сказал Баранец.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, спецоперация, украина, сша, нато, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, спецоперация, украина, сша, нато, аудио
Баранец рассказал, почему Герасимов сменил Суровикина
Назначение начальника Генштаба МО России Валерия Герасимова на пост командующего СВО свидетельствует о реализации новой стратегии, полагает военный эксперт Виктор Баранец.
Начальник Генштаба МО России Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск, его заместителями стали: генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
С чем связано повышение уровня командования СВО слушателям радио Sputnik рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.
"Суровикину не хватало полномочий для управления огромной массой войск, приходилось постоянно согласовывать свои планы действий с Москвой, на это тратилось много времени. Было много звеньев, где тормозилась оперативность прохода команд. Герасимову же не придется звонить в Москву", – отметил собеседник Sputnik.
По мнению эксперта, теперь, по сути, Генеральный штаб будет находиться не на Фрунзенской набережной, а "в окопах". Теперь рядом с Герасимовым будут и главком воздушно-космических сил, и главком сухопутных войск, то есть статус операции резко повышается.
"Появление крупных военачальников в системе управления операций всегда были верной приметой перемен на фронте. Скорее всего речь идет о переходе к активным боевым действиям и взятие Соледара – первый знак того, что российская армия возвращает себе стратегическую инициативу", – сказал Баранец.