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Баранец рассказал, почему Герасимов сменил Суровикина

Баранец рассказал, почему Герасимов сменил Суровикина

Назначение начальника Генштаба МО России Валерия Герасимова на пост командующего СВО свидетельствует о реализации новой стратегии, полагает военный эксперт... 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T18:30+0300

2023-01-12T18:30+0300

2023-01-12T18:30+0300

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Баранец Баранец

Начальник Генштаба МО России Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск, его заместителями стали: генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.С чем связано повышение уровня командования СВО слушателям радио Sputnik рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.По мнению эксперта, теперь, по сути, Генеральный штаб будет находиться не на Фрунзенской набережной, а "в окопах". Теперь рядом с Герасимовым будут и главком воздушно-космических сил, и главком сухопутных войск, то есть статус операции резко повышается."Появление крупных военачальников в системе управления операций всегда были верной приметой перемен на фронте. Скорее всего речь идет о переходе к активным боевым действиям и взятие Соледара – первый знак того, что российская армия возвращает себе стратегическую инициативу", – сказал Баранец.

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