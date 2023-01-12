https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/ekonomist-evropa-budet-razdavlena-esli-v-afrike-razrazitsya-gumanitarnyy-krizis-1043535751.html

Экономист: Европа будет раздавлена, если в Африке разразится гуманитарный кризис

Экономист: Европа будет раздавлена, если в Африке разразится гуманитарный кризис

Экономист Михаил Беляев в интервью "Sputnik на русском" дал прогноз на 2023 год для всей мировой экономики. Эксперт считает, что продолжающийся кризис может... 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T11:36+0300

2023-01-12T11:36+0300

2023-01-12T11:36+0300

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Экономист: Европа будет раздавлена, если в Африке разразится гуманитарный кризис Экономист: Европа будет раздавлена, если в Африке разразится гуманитарный кризис

Мир уже окончательно поделился на две зоны влияния – западную и восточную. Все больше и больше стран понимают, к какой из сторон нужно примкнуть. Касательно России Беляев отметил, что, при всей сложности переориентации экономики на Восток, страна справится со всеми трудностями."Если там начнется голод, то за ним последует неконтролируемая миграция в ЕС. Ситуация будет серьезнее, чем 10 лет назад, когда и волны были другие, и возможности Европы были куда лучше. Международные организации уже прогнозируют спад производства продовольствия. Если не снимут санкции с РФ по зерну и удобрениям, без которых невозможно современное сельское хозяйство, то это больше всего ударит по Африке. Это и спровоцирует новую волну миграции населения в Евросоюз", – рассказал экономист Михаил Беляев.

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