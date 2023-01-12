https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/gaguliya-obyasnil-chem-obuslovlen-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-v-abkhazii--1043572504.html

Гагулия объяснил, чем обусловлен график веерных отключений электроэнергии в Абхазии

Гагулия объяснил, чем обусловлен график веерных отключений электроэнергии в Абхазии

Пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, почему энергетики вновь ввели график веерных отключений в стране... 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T15:04+0300

2023-01-12T15:04+0300

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Гагулия объяснил, чем обусловлен график веерных отключений электроэнергии в Абхазии Гагулия объяснил, чем обусловлен график веерных отключений электроэнергии в Абхазии

С четверга, 12 января, в Абхазии будет введен график отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Введение графика веерных отключений обусловлено высоким потреблением, сообщил Гагулия. "На данный момент среднесуточное потребление составляет около 11 миллионов киловатт-часов. Это очень высокое потребление. Для сравнения, если взять Чечню, то при населении в 1 миллион 300 тысяч человек, потребление там составляет около трех миллиардов киловатт-часов в год. В прошлом году при нашем населении, потребление составило 2 миллиарда 946 киловатт-часов. Генерирующие мощности остались те же самые. И нам пришлось обращаться к российской стороне о выделении дополнительной электроэнергии", – сказал Гагулия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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