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Итоги посещения Новоафонской пещеры и Рицинского нацпарка за десять дней
Итоги посещения Новоафонской пещеры и Рицинского нацпарка за десять дней
Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера – самые популярные достопримечательности Абхазии, которые обязан посетить каждый турист. 12.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-12T10:15+0300
2023-01-12T10:15+0300
2023-01-12T12:11+0300
мультимедиа
инфографика
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
новоафонская пещера
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Жителям Абхазии уже не обязательно ждать лета – туристы начинают понимать прелесть отдыха в республике и в другие сезоны.Так, например, многие россияне предпочли провести новогодние каникулы именно в Абхазии. А заглянув в Абхазию, они обязательно посещают озеро Рица и подземные залы Новоафонской пещеры.По информации Минтуризма республики, с 1 по 10 января 2023 года озеро Рица посетили 10 077 человек. За аналогичный период в 2022 году Рицу посетили 13 284 человека, то есть, на 3207 посетителей больше. При этом объем финансовых поступлений в 2023 году составил 6,53 миллиона рублей, в то время как в 2022-м – 4,39 миллиона рублей.Новоафонскую пещеру за 10 дней нового года посетили 6 395 человек, а в прошлом году 9442 человека. Но объем финансовых поступлений в этом году незначительно ниже, несмотря на большую разницу в количестве посетителей – 4,47 миллиона рублей против 4,72 миллиона.
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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мультимедиа, инфографика, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, инфографика
мультимедиа, инфографика, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, инфографика
Итоги посещения Новоафонской пещеры и Рицинского нацпарка за десять дней
10:15 12.01.2023 (обновлено: 12:11 12.01.2023)
Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера – самые популярные достопримечательности Абхазии, которые обязан посетить каждый турист.
Жителям Абхазии уже не обязательно ждать лета – туристы начинают понимать прелесть отдыха в республике и в другие сезоны.
Так, например, многие россияне предпочли провести новогодние каникулы именно в Абхазии. А заглянув в Абхазию, они обязательно посещают озеро Рица и подземные залы Новоафонской пещеры.
По информации Минтуризма республики, с 1 по 10 января 2023 года озеро Рица посетили 10 077 человек. За аналогичный период в 2022 году Рицу посетили 13 284 человека, то есть, на 3207 посетителей больше.
При этом объем финансовых поступлений в 2023 году составил 6,53 миллиона рублей, в то время как в 2022-м – 4,39 миллиона рублей.
Новоафонскую пещеру за 10 дней нового года посетили 6 395 человек, а в прошлом году 9442 человека. Но объем финансовых поступлений в этом году незначительно ниже, несмотря на большую разницу в количестве посетителей – 4,47 миллиона рублей против 4,72 миллиона.