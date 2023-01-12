https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/novyy-grafik-otklyucheniy-vvedut-v-abkhazii-do-17-yanvarya-1043584546.html

Новый график отключений введут в Абхазии до 17 января

Новый график отключений введут в Абхазии до 17 января

Дни с 14 по 16 января включительно в Абхазии объявлены выходными. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T20:54+0300

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2023-01-12T20:54+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. С 13 по 17 января по всей территории Абхазии будет действовать новый график ограничений на подачу электричества, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".В эти дни света в домах не будет не четыре часа, а два.Организация сообщает, что в зависимости от ситуации возможна корректировка графика, не исключены локальные отключения света из-за перегрузок. Ранее, с 12 января в Абхазии был введен график отключения электроэнергии. Причиной стало увеличение дефицита мощности до 165 миллионов кВт•ч как по перетоку из России, так и по линиям, питающимся от ИнгурГЭС.

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