https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/novyy-grafik-otklyucheniy-vvedut-v-abkhazii-do-17-yanvarya-1043584546.html
Новый график отключений введут в Абхазии до 17 января
Новый график отключений введут в Абхазии до 17 января
Дни с 14 по 16 января включительно в Абхазии объявлены выходными. 12.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-12T20:54+0300
2023-01-12T20:54+0300
2023-01-12T20:54+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
черноморэнерго
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. С 13 по 17 января по всей территории Абхазии будет действовать новый график ограничений на подачу электричества, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".В эти дни света в домах не будет не четыре часа, а два.Организация сообщает, что в зависимости от ситуации возможна корректировка графика, не исключены локальные отключения света из-за перегрузок. Ранее, с 12 января в Абхазии был введен график отключения электроэнергии. Причиной стало увеличение дефицита мощности до 165 миллионов кВт•ч как по перетоку из России, так и по линиям, питающимся от ИнгурГЭС.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Новый график отключений введут в Абхазии до 17 января
Дни с 14 по 16 января включительно в Абхазии объявлены выходными.
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. С 13 по 17 января по всей территории Абхазии будет действовать новый график ограничений на подачу электричества, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
В эти дни света в домах не будет не четыре часа, а два.
Организация сообщает, что в зависимости от ситуации возможна корректировка графика, не исключены локальные отключения света из-за перегрузок.
Ранее, с 12 января в Абхазии был введен график отключения электроэнергии. Причиной стало увеличение дефицита мощности до 165 миллионов кВт•ч как по перетоку из России, так и по линиям, питающимся от ИнгурГЭС.