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Абхазские курсанты, обучающиеся в России, пройдут практику в МЧС республики
Абхазские курсанты, обучающиеся в России, пройдут практику в МЧС республики
По итогам им выставят оценки, которые будут учитываться при подведении итогов учебного года. 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T15:25+0300
2023-01-13T15:25+0300
2023-01-13T16:05+0300
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Курсанты из Абхазии, обучающиеся в Академии государственной противопожарной службы МЧС России, проходят практику в районных подразделениях МЧС республики.Курсанты учатся развертывать пожарные расчеты, управляться со спецоборудованием и спецтранспортом.Второкурсники проходят практику в качестве рядовых бойцов, а четверокурсники – в качестве начальников караула.По результатам двухнедельной практики руководители районных подразделений выставляют каждому из курсантов оценки и составляют должностные характеристики.
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мчс абхазии, абхазия
Абхазские курсанты, обучающиеся в России, пройдут практику в МЧС республики
15:25 13.01.2023 (обновлено: 16:05 13.01.2023)
По итогам им выставят оценки, которые будут учитываться при подведении итогов учебного года.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Курсанты из Абхазии, обучающиеся в Академии государственной противопожарной службы МЧС России, проходят практику в районных подразделениях МЧС республики.
Курсанты учатся развертывать пожарные расчеты, управляться со спецоборудованием и спецтранспортом.
Второкурсники проходят практику в качестве рядовых бойцов, а четверокурсники – в качестве начальников караула.
По результатам двухнедельной практики руководители районных подразделений выставляют каждому из курсантов оценки и составляют должностные характеристики.