https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/abkhazskie-kursanty-obuchayuschiesya-v-rossii-proydut-praktiku-v-mchs-respubliki-1043593005.html

Абхазские курсанты, обучающиеся в России, пройдут практику в МЧС республики

Абхазские курсанты, обучающиеся в России, пройдут практику в МЧС республики

По итогам им выставят оценки, которые будут учитываться при подведении итогов учебного года. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T15:25+0300

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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Курсанты из Абхазии, обучающиеся в Академии государственной противопожарной службы МЧС России, проходят практику в районных подразделениях МЧС республики.Курсанты учатся развертывать пожарные расчеты, управляться со спецоборудованием и спецтранспортом.Второкурсники проходят практику в качестве рядовых бойцов, а четверокурсники – в качестве начальников караула.По результатам двухнедельной практики руководители районных подразделений выставляют каждому из курсантов оценки и составляют должностные характеристики.

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