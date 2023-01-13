https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/apparat-kabmina-abkhazii-otchitalsya-o-prodelannoy-rabote-za-2022-god-1043594680.html
Аппарат Кабмина Абхазии отчитался о проделанной работе за 2022 год
Аппарат Кабмина Абхазии отчитался о проделанной работе за 2022 год
Документооборот аппарата Кабмина в 2022 году вырос на 16% в сравнении с позапрошлым годом. 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T18:10+0300
2023-01-13T18:10+0300
2023-01-13T18:27+0300
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Аппарат Кабинета министров Абхазия подвел отчитался о проделанной работе за 2022 год, сообщается на сайте Правительства. В аппарате оформили и издали в 2022 году 196 постановлений Правительства и 203 распоряжения Правительства. Распоряжений премьер-министра в 2022 году было 223, приказов руководителя аппарата – 267. Канцелярией аппарата было обработано в течение года 1558 писем от министерств и ведомств, количество исходящих писем достигло 1536.Аппарат Кабинета министров направил в Администрацию президента более 40 законопроектов в прошлом году.
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Аппарат Кабмина Абхазии отчитался о проделанной работе за 2022 год
18:10 13.01.2023 (обновлено: 18:27 13.01.2023)
Документооборот аппарата Кабмина в 2022 году вырос на 16% в сравнении с позапрошлым годом.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Аппарат Кабинета министров Абхазия подвел отчитался о проделанной работе за 2022 год, сообщается на сайте Правительства.
В аппарате оформили и издали в 2022 году 196 постановлений Правительства и 203 распоряжения Правительства.
Распоряжений премьер-министра в 2022 году было 223, приказов руководителя аппарата – 267.
Канцелярией аппарата было обработано в течение года 1558 писем от министерств и ведомств, количество исходящих писем достигло 1536.
Аппарат Кабинета министров направил в Администрацию президента более 40 законопроектов в прошлом году.