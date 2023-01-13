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Генпрокуратура Абхазии проверит работу паспортного управления МВД
Генпрокуратура Абхазии проверит работу паспортного управления МВД
Проверка охватит деятельность в период с 2019 по 2022 годы включительно. 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T17:37+0300
2023-01-13T17:37+0300
2023-01-13T18:16+0300
в абхазии
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии проверит паспортное управление МВД и его подразделения на предмет соблюдения законодательства о гражданстве за период с 2019 по 2022 годы. Проверку будет осуществлять Управление по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия.
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генеральная прокуратура абхазии, мвд абхазии, абхазия, гражданство
генеральная прокуратура абхазии, мвд абхазии, абхазия, гражданство
Генпрокуратура Абхазии проверит работу паспортного управления МВД
17:37 13.01.2023 (обновлено: 18:16 13.01.2023)
Проверка охватит деятельность в период с 2019 по 2022 годы включительно.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik.
Генпрокуратура Абхазии проверит
паспортное управление МВД и его подразделения на предмет соблюдения законодательства о гражданстве за период с 2019 по 2022 годы.
Проверку будет осуществлять Управление по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия.