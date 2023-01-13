https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/genprokuratura-abkhazii-proverit-rabotu-pasportnogo-upravleniya-mvd--1043594049.html

Генпрокуратура Абхазии проверит работу паспортного управления МВД

Генпрокуратура Абхазии проверит работу паспортного управления МВД

Проверка охватит деятельность в период с 2019 по 2022 годы включительно. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T17:37+0300

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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии проверит паспортное управление МВД и его подразделения на предмет соблюдения законодательства о гражданстве за период с 2019 по 2022 годы. Проверку будет осуществлять Управление по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия.

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