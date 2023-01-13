https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/mid-abkhazii-budet-sposobstvovat-postupleniyu-studentov-v-it-vuzy-1043586416.html

МИД Абхазии будет способствовать поступлению студентов в IT-вузы

МИД Абхазии будет способствовать поступлению студентов в IT-вузы

IT-профессии востребованы во всех секторах современной жизни, отметили в МИД республики. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T09:40+0300

2023-01-13T09:40+0300

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в абхазии

мид абхазии

образование

студенты

it-компании

россия

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Обучение абхазских студентов в IT-вузах и прохождение ими практики в ведущих российских компаниях – одно из направлений, которое в 2023 году будет развивать МИД Абхазии. Об этом рассказал посол по особым поручениям ведомства Дмитрий Кетия.Шестого января глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился со студентами, поступившими в ведущие вузы РФ при поддержке Центра "Будущее Абхазии" на базе Посольства Республики Абхазия в России.Он подчеркнул, что адресная поддержка молодежи и молодых лидеров входит в систему государственных приоритетов президента республики.

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мид абхазии, образование, студенты, it-компании, россия