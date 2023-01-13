https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/minoborony-osvobozhdenie-soledara-zavershilos-vecherom-12-yanvarya-1043591131.html
Минобороны: освобождение Соледара завершилось вечером 12 января
Минобороны: освобождение Соледара завершилось вечером 12 января
Освобождение Соледара позволяет отрезать от снабжения войска Украины в Артемовске и затем взять их в "котел". 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T14:09+0300
2023-01-13T14:09+0300
2023-01-13T14:13+0300
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Соледар был взят благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил России, отметили в Минобороны. За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины.В Минобороны подчеркнули, что "комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара".
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
Минобороны: освобождение Соледара завершилось вечером 12 января
14:09 13.01.2023 (обновлено: 14:13 13.01.2023)
Освобождение Соледара позволяет отрезать от снабжения войска Украины в Артемовске и затем взять их в "котел".
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении", – сказали в ведомстве.
Соледар был взят благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил России, отметили в Минобороны.
За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины.
В Минобороны подчеркнули, что "комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара".