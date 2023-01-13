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МВД Абхазии выявило более двух тысяч нарушений правопорядка за новогодние каникулы
МВД Абхазии выявило более двух тысяч нарушений правопорядка за новогодние каникулы
С 1 по 10 января 2022 года Министерством внутренних дел Абхазии было выявлено 1943 случая нарушения общественного порядка. 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T11:35+0300
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. С 1 по 10 января 2023 года в Абхазии было выявлено 2025 правонарушений общественного порядка, это на 82 случая больше, чем в 2022 году, рассказал в интервью радио Sputnik министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба.Он отметил, что за указанный период было зафиксировано шесть ДТП, в которых ранено десять человек, двое погибли. В нетрезвом состоянии за рулем с 1 по 10 января было выявлено 193 человека.За аналогичный период 2022 года было выявлено 127 человек. По словам министра, в праздничные новогодние выходные для обеспечения общественного порядка был задействован весь личный состав МВД. Сотрудники докладывали министру, что выявлены водители в нетрезвом состоянии, но сотрудникам была дана команда, что, если человек себя ведет адекватно, "не оформлять" его, чтобы "не омрачать праздники", поэтому многих людей правоохранители лично довозили до дома.
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мвд абхазии, абхазия
МВД Абхазии выявило более двух тысяч нарушений правопорядка за новогодние каникулы
11:35 13.01.2023 (обновлено: 11:49 13.01.2023)
С 1 по 10 января 2022 года Министерством внутренних дел Абхазии было выявлено 1943 случая нарушения общественного порядка.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. С 1 по 10 января 2023 года в Абхазии было выявлено 2025 правонарушений общественного порядка, это на 82 случая больше, чем в 2022 году, рассказал в интервью радио Sputnik министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба.
Он отметил, что за указанный период было зафиксировано шесть ДТП, в которых ранено десять человек, двое погибли. В нетрезвом состоянии за рулем с 1 по 10 января было выявлено 193 человека.
За аналогичный период 2022 года было выявлено 127 человек.
"Может быть, в целом мы смогли сохранить праздничную атмосферу, но негатива тоже слишком много. Я не считаю, что нас можно хвалить. Хвалить можно было бы, если бы было без погибших, без ДТП", – сказал он.
По словам министра, в праздничные новогодние выходные для обеспечения общественного порядка был задействован весь личный состав МВД.
Сотрудники докладывали министру, что выявлены водители в нетрезвом состоянии, но сотрудникам была дана команда, что, если человек себя ведет адекватно, "не оформлять" его, чтобы "не омрачать праздники", поэтому многих людей правоохранители лично довозили до дома.