https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/negativa-slishkom-mnogo-glava-mvd-rasskazal-o-proisshestviyakh-v-novogodnie-prazdniki-1043590183.html

"Негатива слишком много": глава МВД рассказал о происшествиях в новогодние праздники

"Негатива слишком много": глава МВД рассказал о происшествиях в новогодние праздники

Глава МВД Абхазии объяснил, почему ведомство не нужно хвалить.

2023-01-13T12:55+0300

2023-01-13T12:55+0300

2023-01-13T14:16+0300

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По словам министра внутренних дел Абхазии Вальтера Бутба, с 1 по 10 января в Абхазии было выявлено 193 человека в нетрезвом состоянии за рулем. За аналогичный период 2022 года было выявлено 127 человек.В общем за десять дней выявлено 2025 правонарушений в области нарушения общественного порядка, это на 82 случая больше, чем в 2022 году.В первые десять дней 2023 года МВД зафиксировало шесть ДТП, в которых было ранено десять человек, двое погибли.Бутба рассказал, что в праздничные новогодние выходные для обеспечения общественного порядка был задействован весь личный состав МВД, однако избежать несчастных случаев на дорогах не удалось. В авариях погибли молодая девушка-дизайнер и студент Школы милиции. Одна из причин трагических случаев – вождение в нетрезвом виде.Полную версию интервью смотрите на сайте Sputnik.

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