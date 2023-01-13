https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/negativa-slishkom-mnogo-glava-mvd-rasskazal-o-proisshestviyakh-v-novogodnie-prazdniki-1043590183.html
"Негатива слишком много": глава МВД рассказал о происшествиях в новогодние праздники
"Негатива слишком много": глава МВД рассказал о происшествиях в новогодние праздники
Глава МВД Абхазии объяснил, почему ведомство не нужно хвалить.
2023-01-13T12:55+0300
2023-01-13T12:55+0300
2023-01-13T14:16+0300
в абхазии
видео
абхазия
мультимедиа
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0d/1043588675_0:143:3067:1868_1920x0_80_0_0_08392a3973c7a906ae0de3acf9efede6.jpg
По словам министра внутренних дел Абхазии Вальтера Бутба, с 1 по 10 января в Абхазии было выявлено 193 человека в нетрезвом состоянии за рулем. За аналогичный период 2022 года было выявлено 127 человек.В общем за десять дней выявлено 2025 правонарушений в области нарушения общественного порядка, это на 82 случая больше, чем в 2022 году.В первые десять дней 2023 года МВД зафиксировало шесть ДТП, в которых было ранено десять человек, двое погибли.Бутба рассказал, что в праздничные новогодние выходные для обеспечения общественного порядка был задействован весь личный состав МВД, однако избежать несчастных случаев на дорогах не удалось. В авариях погибли молодая девушка-дизайнер и студент Школы милиции. Одна из причин трагических случаев – вождение в нетрезвом виде.Полную версию интервью смотрите на сайте Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0d/1043588675_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_000daf2431b9a76ad19fecd9e2c640b4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд, абхазия, дтп, смертельное, авария, новогодние праздники
мвд, абхазия, дтп, смертельное, авария, новогодние праздники
"Негатива слишком много": глава МВД рассказал о происшествиях в новогодние праздники
12:55 13.01.2023 (обновлено: 14:16 13.01.2023)
В интервью радио Sputnik министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба рассказал о статистике выявленных правонарушений в новогодние каникулы и режиме работы правоохранительных органов.
По словам министра внутренних дел Абхазии Вальтера Бутба, с 1 по 10 января в Абхазии было выявлено 193 человека в нетрезвом состоянии за рулем. За аналогичный период 2022 года было выявлено 127 человек.
В общем за десять дней выявлено 2025 правонарушений в области нарушения общественного порядка, это на 82 случая больше, чем в 2022 году.
В первые десять дней 2023 года МВД зафиксировало шесть ДТП, в которых было ранено десять человек, двое погибли.
Бутба рассказал, что в праздничные новогодние выходные для обеспечения общественного порядка был задействован весь личный состав МВД, однако избежать несчастных случаев на дорогах не удалось. В авариях погибли молодая девушка-дизайнер и студент Школы милиции. Одна из причин трагических случаев – вождение в нетрезвом виде.
Полную версию интервью смотрите на сайте Sputnik.