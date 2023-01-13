https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/ozgan-nazvala-prichiny-vvedeniya-grafika-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1043593802.html
Озган назвала причины введения графика отключений электричества в Абхазии
Озган назвала причины введения графика отключений электричества в Абхазии
Кристина Озган назвала объем перетока электроэнергии из России в Абхазию.
2023-01-13T17:05+0300
2023-01-13T17:05+0300
2023-01-13T17:07+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроэнергетика
абхазия
александр анкваб
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Объем перетока электроэнергии из России в Абхазию с 1 января по 31 марта 2023 года составит 600 миллионов кВт•ч, заявила на совещании у премьер-министра глава Минэкономики Кристина Озган.Озган отметила, что из-за роста потребления предоставленный объем не компенсирует фактическое потребление.По ее словам, дефицит образуется из-за изношенности электросетей, низкого уровня воды в Джварском водохранилище и роста потребления электроэнергии из-за холодов. Таким образом, введение ограничений на подачу электроэнергии – вынужденная мера. Министр экономики подчеркнула, что собираемость абонплаты за потребленную электроэнергию остается низкой при фактическом отсутствии приборов индивидуального объективного учета расхода электроэнергии. Как добавила Озган, счетчики установлены у 20% потребителей от общего числа частных абонентов сетей.По информации Кристины Озган, в настоящее время ремонтные работы на ПС "Ачгуара" продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время.Премьер-министр поручил держать под особым контролем ремонтные работы и комплекс мероприятий, направленных на изменение ситуации в энергосистеме страны.
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переток, абхазия, энергетика, россия, энергокризис
переток, абхазия, энергетика, россия, энергокризис
Озган назвала причины введения графика отключений электричества в Абхазии
17:05 13.01.2023 (обновлено: 17:07 13.01.2023)
Александр Анкваб по поручению президента провел оперативное совещание по вопросам электроснабжения Абхазии и исполнения бюджетов всех уровней.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Объем перетока электроэнергии из России в Абхазию с 1 января по 31 марта 2023 года составит 600 миллионов кВт•ч, заявила на совещании у премьер-министра глава Минэкономики Кристина Озган.
Александр Анкваб сообщил, что безвозмездное предоставление Абхазии лимита электроэнергии российской стороной стало возможным благодаря личному участию президента Аслана Бжания.
Озган отметила, что из-за роста потребления предоставленный объем не компенсирует фактическое потребление.
По ее словам, дефицит образуется из-за изношенности электросетей, низкого уровня воды в Джварском водохранилище и роста потребления электроэнергии из-за холодов. Таким образом, введение ограничений на подачу электроэнергии – вынужденная мера.
Министр экономики подчеркнула, что собираемость абонплаты за потребленную электроэнергию остается низкой при фактическом отсутствии приборов индивидуального объективного учета расхода электроэнергии. Как добавила Озган, счетчики установлены у 20% потребителей от общего числа частных абонентов сетей.
По информации Кристины Озган, в настоящее время ремонтные работы на ПС "Ачгуара" продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время.
Премьер-министр поручил держать под особым контролем ремонтные работы и комплекс мероприятий, направленных на изменение ситуации в энергосистеме страны.