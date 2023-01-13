https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/pochti-32-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovali-iz-abkhazii-v-rossiyu-1043585716.html

Почти 32 тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию

Почти 32 тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию

За аналогичный период прошлого цитрусового сезона из республики на экспорт было вывезено 19705 тонн мандаринов. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T08:55+0300

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2023-01-13T10:36+0300

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Из Абхазии в Россию в период с 1 сентября 2022 года по 12 января 2023 года экспортировали 31898 тонн мандаринов, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. . В этом сезоне экспортировано 776,6 тонны фейхоа, в 2021 году – 1 865,6 тонны. Как отметили в ведомстве, экспорт ореха фундука за период с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 года составил 4 549,8 тонны. В 2021 году было вывезено из Абхазии 2 707,9 тонны.

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