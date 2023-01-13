https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/pochti-32-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovali-iz-abkhazii-v-rossiyu-1043585716.html
Почти 32 тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию
Почти 32 тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию
За аналогичный период прошлого цитрусового сезона из республики на экспорт было вывезено 19705 тонн мандаринов. 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T08:55+0300
2023-01-13T08:55+0300
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Из Абхазии в Россию в период с 1 сентября 2022 года по 12 января 2023 года экспортировали 31898 тонн мандаринов, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. . В этом сезоне экспортировано 776,6 тонны фейхоа, в 2021 году – 1 865,6 тонны. Как отметили в ведомстве, экспорт ореха фундука за период с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 года составил 4 549,8 тонны. В 2021 году было вывезено из Абхазии 2 707,9 тонны.
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абхазия, россия, таможня, экспорт, экономика
абхазия, россия, таможня, экспорт, экономика
Почти 32 тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию
08:55 13.01.2023 (обновлено: 10:36 13.01.2023)
За аналогичный период прошлого цитрусового сезона из республики на экспорт было вывезено 19705 тонн мандаринов.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Из Абхазии в Россию в период с 1 сентября 2022 года по 12 января 2023 года экспортировали 31898 тонн мандаринов, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. .
По данным ГТК, по состоянию на 12 января экспорт хурмы составил 92,7 тонны, в 2021 году было вывезено 1130,7 тонны.
В этом сезоне экспортировано 776,6 тонны фейхоа, в 2021 году – 1 865,6 тонны.
Как отметили в ведомстве, экспорт ореха фундука за период с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 года составил 4 549,8 тонны. В 2021 году было вывезено из Абхазии 2 707,9 тонны.