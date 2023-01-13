https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/posrednik-butba-ob-obespechenii-pravoporyadka-i-prichinakh-tragediy-na-dorogakh-abkhazii--1043579071.html

Посредник: Бутба об обеспечении правопорядка и причинах трагедий на дорогах Абхазии

Посредник: Бутба об обеспечении правопорядка и причинах трагедий на дорогах Абхазии

Как в новогодние праздничные дни обеспечивался правопорядок в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал министр внутренних дел Вальтер Бутба. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T10:10+0300

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Посредник: Бутба об обеспечении правопорядка и причинах трагедий на дорогах Абхазии Посредник: Бутба об обеспечении правопорядка и причинах трагедий на дорогах Абхазии

Глава МВД отметил, что сотрудники правоохранительных органов, в отличие от рядовых граждан, на весь период праздников настраиваются на работу."Весь личный состав был задействован для обеспечения общественного порядка. Обидно, когда столько сил и средств задействовано, вроде бы все должно было закончиться хорошо, но под утро нового года произошла трагедия. Наверное, сработало наше отношение к женщинам. Я был на рабочем месте. Мне докладывали, что выявляли выпивших. Если человек себя адекватно вел, старались не омрачать праздник. Многих довозили до дома сотрудники милиции, чтобы оставить хорошее настроение... Но невозможно посадить человека в каждую машину. Результат достигается общими усилиями", – рассказал Бутба. Помимо проблемы с вождением в нетрезвом виде, есть и проблема агрессивной езды. Министр особо подчеркнул, что родители должны контролировать, где находятся их дети в вечерние и ночные часы. Полное интервью с Бутба слушайте в аудиофайле.

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