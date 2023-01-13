https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/putin-o-podderzhke-uchastnikov-svo-lyudi-dolzhny-chuvstvovat-chto-strana-s-nimi-1043590468.html

Путин о поддержке участников СВО: люди должны чувствовать, что страна с ними

Путин о поддержке участников СВО: люди должны чувствовать, что страна с ними

Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации России на... 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T13:25+0300

2023-01-13T13:25+0300

2023-01-13T14:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил важность моральной поддержки участников спецоперации и их семей, поскольку они должны чувствовать, что страна поддерживает их и понимает их миссию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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владимир путин, россия, украина