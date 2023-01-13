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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/putin-o-podderzhke-uchastnikov-svo-lyudi-dolzhny-chuvstvovat-chto-strana-s-nimi-1043590468.html
Путин о поддержке участников СВО: люди должны чувствовать, что страна с ними
Путин о поддержке участников СВО: люди должны чувствовать, что страна с ними
Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации России на... 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T13:25+0300
2023-01-13T14:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
россия
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил важность моральной поддержки участников спецоперации и их семей, поскольку они должны чувствовать, что страна поддерживает их и понимает их миссию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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владимир путин, россия, украина
владимир путин, россия, украина

Путин о поддержке участников СВО: люди должны чувствовать, что страна с ними

13:25 13.01.2023 (обновлено: 14:15 13.01.2023)
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе Х Всероссийского съезда судей в Москве
Президент РФ В. Путин принял участие в работе Х Всероссийского съезда судей в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2023
© Foto / POOL
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Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации России на Украине.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил важность моральной поддержки участников спецоперации и их семей, поскольку они должны чувствовать, что страна поддерживает их и понимает их миссию.

"Вопросы часто заключаются не в материальной поддержке, хотя это лежит в основе того, чем люди живут, моральная поддержка – это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции", – сказал президент.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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