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"Пьяная" статистика за 2022 год
"Пьяная" статистика за 2022 год
Количество выписанных штрафов в 2022 году на 25% превысило показатели 2021 года, были установлены рекорды нижнего и верхнего возрастных порогов, а... 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T14:50+0300
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На основе данных МВД Абхазии информационное агентство Sputnik подготовило анализ случаев управления автомобилем в состоянии опьянения за 2022 год.
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"Пьяная" статистика за 2022 год
14:50 13.01.2023 (обновлено: 15:37 13.01.2023)
Количество выписанных штрафов в 2022 году на 25% превысило показатели 2021 года, были установлены рекорды нижнего и верхнего возрастных порогов, а представительниц прекрасной половины человечества ловили за пьяную езду в два раза чаще.
На основе данных МВД Абхазии информационное агентство Sputnik подготовило анализ случаев управления автомобилем в состоянии опьянения за 2022 год.