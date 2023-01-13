https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/pyanaya-statistika-za-2022-god-1043592818.html

"Пьяная" статистика за 2022 год

"Пьяная" статистика за 2022 год

Количество выписанных штрафов в 2022 году на 25% превысило показатели 2021 года, были установлены рекорды нижнего и верхнего возрастных порогов, а... 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T14:50+0300

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На основе данных МВД Абхазии информационное агентство Sputnik подготовило анализ случаев управления автомобилем в состоянии опьянения за 2022 год.

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