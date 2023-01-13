https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/s-nachala-novogo-goda-v-abkhazii-vyyavlen-odin-sluchay-zabolevaniya-koronavirusom-1043595424.html

Один случай заболевания коронавирусом выявлен в Абхазии с начала нового года

Один случай заболевания коронавирусом выявлен в Абхазии с начала нового года

За весь период пандемии в Абхазии выявлено около 60 тысяч инфицированных – 9714 госпитализированных, 695 летальных случаев. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T20:40+0300

2023-01-13T20:40+0300

2023-01-13T21:15+0300

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санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. С начала нового года в Абхазии выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева."Заболевание у нас сейчас на серьезном спаде, но пока очень рано расслабляться, поскольку пошла следующая достаточно серьезная волна COVID-19 в Китае. Поэтому нет никаких гарантий, что новый штамм вируса не проникнет к нам сюда. Исходя из этого желательно соблюдать меры предосторожности, они помогут избежать сезонный грипп и соответственно коронавирусную инфекцию в том числе", - говорит она.Общая летальность при диагнозе COVID-19 в 2020 и 2021 годы составила в Абхазии 1,4%.

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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии