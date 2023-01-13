https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/takie-obstoyatelstva-bartsits-o-vzaimodeystvii-s-druzhestvennymi-abkhazii-gosudarstvami-1043593228.html

Такие обстоятельства: Барциц о взаимодействии с дружественными Абхазии государствами

Такие обстоятельства: Барциц о взаимодействии с дружественными Абхазии государствами

Насколько необходимо продвижение идеи присоединения Абхазии к Союзному государству, каков потенциал взаимодействия с Республикой Беларусь, а также с Сирийской... 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T16:00+0300

2023-01-13T16:00+0300

2023-01-13T17:10+0300

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Такие обстоятельства: Барциц о взаимодействии с дружественными Абхазии государствами Такие обстоятельства: Барциц о взаимодействии с дружественными Абхазии государствами

Насколько необходимо продвижение идеи присоединения Абхазии к Союзному государству, каков потенциал взаимодействия с Республикой Беларусь, а также с Сирийской Арабской Республикой, насколько актуален для республики параллельный импорт и каковы возможности для его развития? Своим мнением по этим вопросам поделился в эфире радио Sputnik представитель Абхазии в Российской Федерации Олег Барциц.Абхазия и Беларусь могут быть интересны друг другу в плане экономического взаимодействия, считает он."Экономический потенциал Беларуси с ее развитым промышленным производством, передовым сельским хозяйством, ее машиностроением, в том числе сельскохозяйственной техникой, которая представлена по всему миру, для нас представляет серьезный интерес. В то же самое время, и небольшая Абхазия способна предложить белорусскому рынку сельхозпродукцию. Неслучайно я озвучил идею, которую давно уже вынашивалось в торговом представительстве Абхазии в России, об открытии торгового дома Абхазии в Минске. Эта идея была с воодушевлением была принята белорусской стороной", – подчеркнул Олег Барциц.По его словам, в данное время готовятся конкретные шаги по реализации плана по открытию торгового представительства Абхазии в Беларуси. Он добавил, что, если жители Беларуси получат доступ к качественным товарам из Абхазии, от этого они только выиграют.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.

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