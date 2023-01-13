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https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/zasedanie-suda-po-delu-grazhdanki-gruzii-obvinyaemoy-v-shpionazhe-proydet-v-zakrytom-rezhime-1043595319.html
Заседание суда по делу гражданки Грузии, обвиняемой в шпионаже, пройдет в закрытом режиме
Заседание суда по делу гражданки Грузии, обвиняемой в шпионаже, пройдет в закрытом режиме
Кристине Такаландзе подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 274 Уголовного кодекса Абхазии – шпионаже в пользу иностранного государства. 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T20:05+0300
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Первое заседание Верховного суда Абхазии по делу гражданки Грузии Кристине Такаландзе состоится 19 января в закрытом режиме. Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, уроженка Зугдиди, проживавшая в селе Набакеви Галского района, действовала умышленно по заданию грузинских спецслужб – собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.Решением Сухумского городского суда она была взята под стражу 29 июля. Она считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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грузия, абхазия, верховный суд абхазии, служба безопасности республики абхазия
грузия, абхазия, верховный суд абхазии, служба безопасности республики абхазия

Заседание суда по делу гражданки Грузии, обвиняемой в шпионаже, пройдет в закрытом режиме

20:05 13.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Судебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кристине Такаландзе подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 274 Уголовного кодекса Абхазии – шпионаже в пользу иностранного государства.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Первое заседание Верховного суда Абхазии по делу гражданки Грузии Кристине Такаландзе состоится 19 января в закрытом режиме.
Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, уроженка Зугдиди, проживавшая в селе Набакеви Галского района, действовала умышленно по заданию грузинских спецслужб – собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.
Решением Сухумского городского суда она была взята под стражу 29 июля. Она считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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