https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/zasedanie-suda-po-delu-grazhdanki-gruzii-obvinyaemoy-v-shpionazhe-proydet-v-zakrytom-rezhime-1043595319.html

Заседание суда по делу гражданки Грузии, обвиняемой в шпионаже, пройдет в закрытом режиме

Заседание суда по делу гражданки Грузии, обвиняемой в шпионаже, пройдет в закрытом режиме

Кристине Такаландзе подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 274 Уголовного кодекса Абхазии – шпионаже в пользу иностранного государства. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Первое заседание Верховного суда Абхазии по делу гражданки Грузии Кристине Такаландзе состоится 19 января в закрытом режиме. Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, уроженка Зугдиди, проживавшая в селе Набакеви Галского района, действовала умышленно по заданию грузинских спецслужб – собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.Решением Сухумского городского суда она была взята под стражу 29 июля. Она считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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