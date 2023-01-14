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Абхазия возглавила рейтинг дешевых приморских направлений для отдыха в конце января

Абхазия возглавила рейтинг дешевых приморских направлений для отдыха в конце января

Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек с 1 января по 20 ноября 2022 года. 14.01.2023, Sputnik Абхазия

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отдых в абхазии

в абхазии

абхазия

туристы

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Абхазия на первом месте в рейтинге самых дешевых приморских направлений для отдыха в конце января 2023 года. Об этом пишет АТОР.На втором месте Сочи, отдых в котором будет стоить 50570 рублей, на третьем — Турция за 69814 рублей.По информации Минтуризма, с 1 января по 20 ноября 2022 года Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек.

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