https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/bolee-70-patsientov-poluchili-targetnoe-lechenie-v-2022-godu-v-onkotsentre-abkhazii-1043600214.html

Более 70 пациентов получили таргетное лечение в 2022 году в онкоцентре Абхазии

Более 70 пациентов получили таргетное лечение в 2022 году в онкоцентре Абхазии

В проекте республиканского бюджета на 2023 год выделено десять миллионов рублей на оплату приобретенных препаратов химиотерапии и создание резерва препаратов... 14.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-14T17:00+0300

2023-01-14T17:00+0300

2023-01-14T17:06+0300

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СУХУМ, 14 янв – Sputnik. В 2022 год дорогостоящее таргетное лечение в Национальном онкологическом центре Абхазии получили более 70 граждан, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая отделением химиотерапии медучреждения Сария Адлейба.По ее словам, таргетная терапия – очень дорогостоящий вид лечения, который показан не всем пациенты и действует на определенный ген опухоли.С января 2022 года в Национальный онкоцентр Абхазии стали поступать дорогостоящие таргетные препараты по индивидуальным заявкам на каждого пациента. Препараты оплачиваются Министерством здравоохранения республики."Таргетная терапия – это новый виток химиотерапии, к нему мы должны стремиться, потому что системная химиотерапия несет огромное количество побочных явлений. Конечно, таргетная в большинстве случаев не несет таких побочных явлений и часто показывает хорошую эффективность и результативность нашего лечения", - рассказала она.Ранее в интервью Sputnik Адлейба рассказывала, что около 60% больных обращаются в онкоцентр уже на поздних стадиях заболевания. По мнению врача, для того чтобы предотвратить повышение статистики онкобольных в Абхазии, необходимо проводить просветительскую работу среди населения и массовую диспансеризацию по республике.Адлейба добавила, что одна из причин заболевания раком – генетическая предрасположенность. Пациенты могут попасть в группу риска, если кто-либо из их близких родственников болел раком.

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