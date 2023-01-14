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Два человека погибли в ДТП в Гулрыпшском районе
Два человека погибли в ДТП в Гулрыпшском районе
Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла на 126 километре республиканской трассы. 14.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-14T18:19+0300
2023-01-14T18:19+0300
2023-01-14T18:19+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП, которое произошло в Гулрыпшском районе в субботу, 14 января. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в дежурной части МЧС Абхазии. Вызов на пульт МЧС Абхазии поступил в 15:51. К моменту приезда спасателей на место происшествия очевидцы извлекли всех пострадавших из автомобилей и доставили в медучреждение.
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мчс абхазии, авария, гулрыпшский район, абхазия
мчс абхазии, авария, гулрыпшский район, абхазия
Два человека погибли в ДТП в Гулрыпшском районе
Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла на 126 километре республиканской трассы.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП, которое произошло в Гулрыпшском районе в субботу, 14 января. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в дежурной части МЧС Абхазии.
Вызов на пульт МЧС Абхазии поступил в 15:51.
К моменту приезда спасателей на место происшествия очевидцы извлекли всех пострадавших из автомобилей и доставили в медучреждение.