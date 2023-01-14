https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-gulrypshskom-rayone-1043610078.html

Два человека погибли в ДТП в Гулрыпшском районе

Два человека погибли в ДТП в Гулрыпшском районе

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла на 126 километре республиканской трассы. 14.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-14T18:19+0300

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в абхазии

мчс абхазии

авария

гулрыпшский район

абхазия

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП, которое произошло в Гулрыпшском районе в субботу, 14 января. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в дежурной части МЧС Абхазии. Вызов на пульт МЧС Абхазии поступил в 15:51. К моменту приезда спасателей на место происшествия очевидцы извлекли всех пострадавших из автомобилей и доставили в медучреждение.

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мчс абхазии, авария, гулрыпшский район, абхазия