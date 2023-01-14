https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/godovoy-plan-po-nalogovym-platezham-v-byudzhet-abkhazii-vypolnen-na-122-1043603943.html

Годовой план по налоговым платежам в бюджет Абхазии выполнен на 122%

Годовой план по налоговым платежам в бюджет Абхазии выполнен на 122%

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 759,0 млн руб. 14.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-14T14:15+0300

2023-01-14T14:15+0300

2023-01-14T14:15+0300

в абхазии

налоги

министерство по налогам и сборам абхазии

абхазия

экономика

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Сумма налоговых платежей за 2022 год составила 4,285 млрд руб, при плане 3,526 млрл руб. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.В 2021 году сумма налоговых платежей составляла 3,394 млрд руб.Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года составила 126%, что в суммарном выражении – 886,3 млн руб.

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налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, экономика