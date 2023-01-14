https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/godovoy-plan-po-nalogovym-platezham-v-byudzhet-abkhazii-vypolnen-na-122-1043603943.html
Годовой план по налоговым платежам в бюджет Абхазии выполнен на 122%
Годовой план по налоговым платежам в бюджет Абхазии выполнен на 122%
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 759,0 млн руб. 14.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-14T14:15+0300
2023-01-14T14:15+0300
2023-01-14T14:15+0300
в абхазии
налоги
министерство по налогам и сборам абхазии
абхазия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101631/79/1016317990_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_5dd885246972c9acd280ed5bf7e11238.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Сумма налоговых платежей за 2022 год составила 4,285 млрд руб, при плане 3,526 млрл руб. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.В 2021 году сумма налоговых платежей составляла 3,394 млрд руб.Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года составила 126%, что в суммарном выражении – 886,3 млн руб.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101631/79/1016317990_330:0:5685:4016_1920x0_80_0_0_403841c4af58b17e558f81615c0998f8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, экономика
налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, экономика
Годовой план по налоговым платежам в бюджет Абхазии выполнен на 122%
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 759,0 млн руб.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Сумма налоговых платежей за 2022 год составила 4,285 млрд руб, при плане 3,526 млрл руб. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.
План по налоговым поступлениям в бюджет Абхазии за 2022 год выполнен на 122%.
В 2021 году сумма налоговых платежей составляла 3,394 млрд руб.
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года составила 126%, что в суммарном выражении – 886,3 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за 2022 год:
Город, район
План
Поступило
Сухум
1,752 млрд руб
2, 064 млрд руб
Гагрский район
910,9 млн руб
1,178 млрд руб
Гудаутский район
376,3 млн руб
457,7 млн руб
Сухумский район
162,1 млн руб
170,7 млн руб
Гулрыпшский район
76,1 млн руб
103,4 млн руб
Очамчырский район
162,4 млн руб
192,4 млн руб
Ткуарчалский район
34,9 млн руб
61,8 млн руб
Галский район
51,2 млн руб
56,2 млн руб