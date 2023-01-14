https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/mel-v-karmane-i-izobretenie-salatov-kak-poyavlyalis-traditsii-novogo-goda-1043574746.html
Мел в кармане и изобретение салатов: как появлялись традиции Нового года
Мел в кармане и изобретение салатов: как появлялись традиции Нового года
Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет? 14.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-14T13:20+0300
2023-01-14T13:20+0300
2023-01-14T13:19+0300
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Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
Мел в кармане и изобретение салатов. Как появлялись традиции Нового года
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Мел в кармане и изобретение салатов: как появлялись традиции Нового года
Какие праздничные традиции совсем новые, а каким уже больше ста лет?
На каждом новогоднем столе должны быть оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Старый год обязательно надо проводить, а новый – встретить фейерверками. Зачем сто лет назад швейцары в новогоднюю ночь носили с собой кусочек мела, и кто ездил по всей Москве утром первого января.