https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/natsionalnuyu-mobilnuyu-operatsionnuyu-sistemu-razrabotayut-v-rossii-1043609486.html

Национальную мобильную операционную систему разработают в России

Национальную мобильную операционную систему разработают в России

Сейчас подавляющее большинство российских граждан вынуждены пользоваться зарубежными мобильными операционными системами. 14.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-14T17:50+0300

2023-01-14T17:50+0300

2023-01-14T18:02+0300

экономика

россия

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it-компании

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС) будут работать VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком", сообщил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин."Конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, включающими магазин приложений. Такой магазин уже есть у VK, картографический сервис и интерфейсные наработки – у "Яндекса", а "Сбер" владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. Осталось все это объединить и выпустить на рынок – задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок", — написал Горелкин в своём телеграм-канале.По словам парламентария, это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба.

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экономика, россия, в мире, it-компании