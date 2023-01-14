https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/natsionalnuyu-mobilnuyu-operatsionnuyu-sistemu-razrabotayut-v-rossii-1043609486.html
Национальную мобильную операционную систему разработают в России
Национальную мобильную операционную систему разработают в России
Сейчас подавляющее большинство российских граждан вынуждены пользоваться зарубежными мобильными операционными системами. 14.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-14T17:50+0300
2023-01-14T17:50+0300
2023-01-14T18:02+0300
экономика
россия
в мире
it-компании
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС) будут работать VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком", сообщил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин."Конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, включающими магазин приложений. Такой магазин уже есть у VK, картографический сервис и интерфейсные наработки – у "Яндекса", а "Сбер" владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. Осталось все это объединить и выпустить на рынок – задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок", — написал Горелкин в своём телеграм-канале.По словам парламентария, это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, россия, в мире, it-компании
экономика, россия, в мире, it-компании
Национальную мобильную операционную систему разработают в России
17:50 14.01.2023 (обновлено: 18:02 14.01.2023)
Сейчас подавляющее большинство российских граждан вынуждены пользоваться зарубежными мобильными операционными системами.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС) будут работать VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком", сообщил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
"Конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, включающими магазин приложений. Такой магазин уже есть у VK, картографический сервис и интерфейсные наработки – у "Яндекса", а "Сбер" владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. Осталось все это объединить и выпустить на рынок – задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок", — написал Горелкин в своём телеграм-канале.
По словам парламентария, это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба.