https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/politolog-rasskazal-o-prichinakh-protivostoyaniy-zapada-i-rossii-1043576589.html

Политолог рассказал о причинах противостояний Запада и России

Политолог рассказал о причинах противостояний Запада и России

По словам обозревателя Al Mayadeen Халид аль-Бухали, Запад привел себя к экономической катастрофе, вступив в противостояние с Россией. 14.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-14T12:58+0300

2023-01-14T12:58+0300

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Политолог о противостоянии Запада и России Политолог о противостоянии Запада и России

По словам обозревателя Al Mayadeen Халид аль-Бухали, Запад привел себя к экономической катастрофе, вступив в противостояние с Россией.Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов, подорожание жизни уже привело к бунтам жителей стран Евросоюза."Они на своей шкуре видят резкое подорожание цен и снижение уровня жизни. <…> О возможности бунтов, голодных бунтов, пишут многие аналитики на протяжении двух лет: с момента, когда началась пандемия. <…> На Западе протесты уже начались. В Германии главная тема – принятие антизабастовочных законов, их спланирует правительство. Посмотрите, какие жесткие меры принимают полицейские структуры европейских государств. Сейчас планируются забастовки во Франции в связи с повышением пенсионного возраста", – сказал он.Корнилов также прокомментировал поставки вооружений Западом на Украину, подчеркнув, что США и страны Европы не собираются их прекращать. Более того, американский военно-промышленный комплекс планирует заработать на этом конфликте.

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