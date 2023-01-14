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Просвещение и диспансеризация: как снизить количество онкобольных в Абхазии
Просвещение и диспансеризация: как снизить количество онкобольных в Абхазии
В проекте республиканского бюджета 2023 года по решению правительства 10 миллионов рублей будут направлены на оплату приобретенных препаратов химиотерапии и... 14.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-14T18:45+0300
2023-01-14T18:45+0300
2023-01-14T18:45+0300
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В интервью радио Sputnik заведующая отделения химиотерапии медучреждения Сария Адлейба рассказала, что за 2022 году почти 70 граждан Абхазии получили дорогостоящее таргетное лечение. По ее словам, таргетная терапия – очень дорогостоящий вид лечения, который показан не всем пациенты и действует на определенный ген опухоли."Таргетная терапия – это новый виток химиотерапии, к нему мы должны стремиться, потому что системная химиотерапия несет огромное количество побочных явлений. Конечно, таргетная в большинстве случаев не несет таких побочных явлений и часто показывает хорошую эффективность и результативность нашего лечения", - рассказала она.Также Адлейба рассказала, как, по ее мнению, можно снизить показатели онкологических заболеваний в республике. По ее словам, чтобы снизить онкологическую заболеваемость есть всего два пути –просветительская работа среди населения и вторая задача –диспансеризация, которая должна вестись по всем городам, селам, районам.
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видео, мультимедиа, медицина, абхазия, онкология, видео
видео, мультимедиа, медицина, абхазия, онкология, видео
Просвещение и диспансеризация: как снизить количество онкобольных в Абхазии
В проекте республиканского бюджета 2023 года по решению правительства 10 миллионов рублей будут направлены на оплату приобретенных препаратов химиотерапии и создание резерва препаратов для Национального онкоцентра.
В интервью радио Sputnik заведующая отделения химиотерапии медучреждения Сария Адлейба рассказала, что за 2022 году почти 70 граждан Абхазии получили дорогостоящее таргетное лечение. По ее словам, таргетная терапия – очень дорогостоящий вид лечения, который показан не всем пациенты и действует на определенный ген опухоли.
"Таргетная терапия – это новый виток химиотерапии, к нему мы должны стремиться, потому что системная химиотерапия несет огромное количество побочных явлений. Конечно, таргетная в большинстве случаев не несет таких побочных явлений и часто показывает хорошую эффективность и результативность нашего лечения", - рассказала она.
Также Адлейба рассказала, как, по ее мнению, можно снизить показатели онкологических заболеваний в республике. По ее словам, чтобы снизить онкологическую заболеваемость есть всего два пути –просветительская работа среди населения и вторая задача –диспансеризация, которая должна вестись по всем городам, селам, районам.