https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/prosveschenie-i-dispanserizatsiya-kak-snizit-kolichestvo-onkobolnykh-v-abkhazii-1043608555.html

Просвещение и диспансеризация: как снизить количество онкобольных в Абхазии

Просвещение и диспансеризация: как снизить количество онкобольных в Абхазии

В проекте республиканского бюджета 2023 года по решению правительства 10 миллионов рублей будут направлены на оплату приобретенных препаратов химиотерапии и... 14.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-14T18:45+0300

2023-01-14T18:45+0300

2023-01-14T18:45+0300

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В интервью радио Sputnik заведующая отделения химиотерапии медучреждения Сария Адлейба рассказала, что за 2022 году почти 70 граждан Абхазии получили дорогостоящее таргетное лечение. По ее словам, таргетная терапия – очень дорогостоящий вид лечения, который показан не всем пациенты и действует на определенный ген опухоли."Таргетная терапия – это новый виток химиотерапии, к нему мы должны стремиться, потому что системная химиотерапия несет огромное количество побочных явлений. Конечно, таргетная в большинстве случаев не несет таких побочных явлений и часто показывает хорошую эффективность и результативность нашего лечения", - рассказала она.Также Адлейба рассказала, как, по ее мнению, можно снизить показатели онкологических заболеваний в республике. По ее словам, чтобы снизить онкологическую заболеваемость есть всего два пути –просветительская работа среди населения и вторая задача –диспансеризация, которая должна вестись по всем городам, селам, районам.

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