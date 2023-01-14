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https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/traditsionnyy-religioznyy-prazdnik-abkhazov-azhyrnykhua-v-sele-mgudzyrkhua-1043599030.html
Традиционный религиозный праздник абхазов: Ажьырныхуа в селе Мгудзырхуа
Традиционный религиозный праздник абхазов: Ажьырныхуа в селе Мгудзырхуа
Ажьырныхуа отмечали в большинстве абхазских семей в ночь с 13 на 14 января. 14.01.2023, Sputnik Абхазия
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2023-01-14T13:58+0300
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Ажьырныхуа имеет тысячелетнюю историю. Если переводить дословно, то это праздник Ажьира – кузни.У абхазов кузница была не только мастерской, в которой изготавливали орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся". Священны и важнейшие инструменты, используемые в кузне - наковальня, клещи и молот, которые именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.С 1994 года в Абхазии 14 января официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, или День сотворения мира. В 2022 году Парламент Абхазии внес изменения в закон "О праздничных и памятных днях". Теперь вместо "День сотворения мира" Ажьырныхуа называется "Традиционный религиозный праздник абхазов".На этот раз фотокорреспондент Sputnik Абхазия отправился в село Мгудзырхуа Гудаутского района в семью Зибея Жиба.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, ажьырныхуа, традиции
фото , фото, мультимедиа, абхазия, ажьырныхуа, традиции

Традиционный религиозный праздник абхазов: Ажьырныхуа в селе Мгудзырхуа

10:45 14.01.2023 (обновлено: 13:58 14.01.2023)
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Ажьырныхуа отмечали в большинстве абхазских семей в ночь с 13 на 14 января.
Ажьырныхуа имеет тысячелетнюю историю. Если переводить дословно, то это праздник Ажьира – кузни.
У абхазов кузница была не только мастерской, в которой изготавливали орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся". Священны и важнейшие инструменты, используемые в кузне - наковальня, клещи и молот, которые именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.
С 1994 года в Абхазии 14 января официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, или День сотворения мира. В 2022 году Парламент Абхазии внес изменения в закон "О праздничных и памятных днях". Теперь вместо "День сотворения мира" Ажьырныхуа называется "Традиционный религиозный праздник абхазов".
На этот раз фотокорреспондент Sputnik Абхазия отправился в село Мгудзырхуа Гудаутского района в семью Зибея Жиба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

13 и 14 января многие абхазы отмечают религиозный праздник Ажьырныхуа.

13 и 14 января многие абхазы отмечают религиозный праздник Ажьырныхуа. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

13 и 14 января многие абхазы отмечают религиозный праздник Ажьырныхуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа - холощенный козел белой масти или бык.

Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа - холощенный козел белой масти или бык. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа - холощенный козел белой масти или бык.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На каждого члена семьи приносят в жертву по одному петуху.

На каждого члена семьи приносят в жертву по одному петуху. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На каждого члена семьи приносят в жертву по одному петуху.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К Ажьырныхуа семейство начинает готовиться с утра.

К Ажьырныхуа семейство начинает готовиться с утра. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

К Ажьырныхуа семейство начинает готовиться с утра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Необходимо успеть приготовить все к заходу солнца.

Необходимо успеть приготовить все к заходу солнца. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Необходимо успеть приготовить все к заходу солнца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ореховые палки - еще один атрибут праздника.

Ореховые палки - еще один атрибут праздника. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ореховые палки - еще один атрибут праздника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их очищают от коры.

Их очищают от коры. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их очищают от коры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Затем на ореховые палки нанизывают сердце и печень жертвенного животного.

Затем на ореховые палки нанизывают сердце и печень жертвенного животного. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Затем на ореховые палки нанизывают сердце и печень жертвенного животного.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На каждого члена семьи также делают восковые свечи. После захода солнца семейство отправляется на кузню.

На каждого члена семьи также делают восковые свечи. После захода солнца семейство отправляется на кузню. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На каждого члена семьи также делают восковые свечи. После захода солнца семейство отправляется на кузню.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В специальном обряде, посвященному Богу кузни, принимают участие члены семьи или группы родственных семей, за исключением невесток.

В специальном обряде, посвященному Богу кузни, принимают участие члены семьи или группы родственных семей, за исключением невесток. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В специальном обряде, посвященному Богу кузни, принимают участие члены семьи или группы родственных семей, за исключением невесток.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Возглавляет обряд старший представитель рода. Помолиться к кузне идут после захода солнца. Самый старший произносит молитву, обращенную к Всевышнему.

Возглавляет обряд старший представитель рода. Помолиться к кузне идут после захода солнца. Самый старший произносит молитву, обращенную к Всевышнему. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Возглавляет обряд старший представитель рода. Помолиться к кузне идут после захода солнца. Самый старший произносит молитву, обращенную к Всевышнему.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Затем каждый член семьи по старшинству должен произнести молитву за благополучие рода и всего человечества, отпить вина и закусить своей порцией жертвенного мяса.

Затем каждый член семьи по старшинству должен произнести молитву за благополучие рода и всего человечества, отпить вина и закусить своей порцией жертвенного мяса. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Затем каждый член семьи по старшинству должен произнести молитву за благополучие рода и всего человечества, отпить вина и закусить своей порцией жертвенного мяса.

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