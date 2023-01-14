https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/traditsionnyy-religioznyy-prazdnik-abkhazov-azhyrnykhua-v-sele-mgudzyrkhua-1043599030.html

Традиционный религиозный праздник абхазов: Ажьырныхуа в селе Мгудзырхуа

Традиционный религиозный праздник абхазов: Ажьырныхуа в селе Мгудзырхуа

Ажьырныхуа отмечали в большинстве абхазских семей в ночь с 13 на 14 января. 14.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-14T10:45+0300

2023-01-14T10:45+0300

2023-01-14T13:58+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

ажьырныхуа

традиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0e/1043596758_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c86ffc1cb4f3ec0ac23463e8e41331c3.jpg

Ажьырныхуа имеет тысячелетнюю историю. Если переводить дословно, то это праздник Ажьира – кузни.У абхазов кузница была не только мастерской, в которой изготавливали орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся". Священны и важнейшие инструменты, используемые в кузне - наковальня, клещи и молот, которые именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.С 1994 года в Абхазии 14 января официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, или День сотворения мира. В 2022 году Парламент Абхазии внес изменения в закон "О праздничных и памятных днях". Теперь вместо "День сотворения мира" Ажьырныхуа называется "Традиционный религиозный праздник абхазов".На этот раз фотокорреспондент Sputnik Абхазия отправился в село Мгудзырхуа Гудаутского района в семью Зибея Жиба.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , фото, мультимедиа, абхазия, ажьырныхуа, традиции