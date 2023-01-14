Традиционный религиозный праздник абхазов: Ажьырныхуа в селе Мгудзырхуа

Ажьырныхуа имеет тысячелетнюю историю. Если переводить дословно, то это праздник Ажьира – кузни.У абхазов кузница была не только мастерской, в которой изготавливали орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся". Священны и важнейшие инструменты, используемые в кузне - наковальня, клещи и молот, которые именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.С 1994 года в Абхазии 14 января официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, или День сотворения мира. В 2022 году Парламент Абхазии внес изменения в закон "О праздничных и памятных днях". Теперь вместо "День сотворения мира" Ажьырныхуа называется "Традиционный религиозный праздник абхазов".На этот раз фотокорреспондент Sputnik Абхазия отправился в село Мгудзырхуа Гудаутского района в семью Зибея Жиба.
Ажьырныхуа отмечали в большинстве абхазских семей в ночь с 13 на 14 января.
Ажьырныхуа имеет тысячелетнюю историю. Если переводить дословно, то это праздник Ажьира – кузни.
У абхазов кузница была не только мастерской, в которой изготавливали орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся". Священны и важнейшие инструменты, используемые в кузне - наковальня, клещи и молот, которые именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.
С 1994 года в Абхазии 14 января официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, или День сотворения мира. В 2022 году Парламент Абхазии внес изменения в закон "О праздничных и памятных днях". Теперь вместо "День сотворения мира" Ажьырныхуа называется "Традиционный религиозный праздник абхазов".
На этот раз фотокорреспондент Sputnik Абхазия отправился в село Мгудзырхуа Гудаутского района в семью Зибея Жиба.