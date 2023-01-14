https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/umerla-inna-churikova--1043605376.html
Умерла Инна Чурикова
Умерла Инна Чурикова
Инна Чурикова снялась более чем в 40 фильмах, среди которых "Морозко", "Ширли-мырли", "Курьер", "Я шагаю по Москве", "Идиот". 14.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-14T15:10+0300
2023-01-14T15:10+0300
2023-01-14T16:19+0300
культура
инна чурикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0e/1043604885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ea2918daacca97d28c15d3110773fc7.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, об этом РИА Новости сообщил директор театра "Ленком". Ей было 79 лет. Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Будущая актриса занималась в театральной студии еще со школьной скамьи. В 1965 году Инна Михайловна окончила Щепкинское училище. С 1965 год — актриса Московского театра юного зрителя, с 1968 года работала по договорам, с 1975 — актриса "Ленкома".
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0e/1043604885_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_a16a3007951a980fbe63a1cb5f63aee3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, инна чурикова, россия
культура, инна чурикова, россия
Умерла Инна Чурикова
15:10 14.01.2023 (обновлено: 16:19 14.01.2023)
Инна Чурикова снялась более чем в 40 фильмах, среди которых "Морозко", "Ширли-мырли", "Курьер", "Я шагаю по Москве", "Идиот".
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, об этом РИА Новости сообщил директор театра "Ленком".
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Будущая актриса занималась в театральной студии еще со школьной скамьи.
В 1965 году Инна Михайловна окончила Щепкинское училище. С 1965 год — актриса Московского театра юного зрителя, с 1968 года работала по договорам, с 1975 — актриса "Ленкома".