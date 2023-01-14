https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/umerla-inna-churikova--1043605376.html

Умерла Инна Чурикова

Умерла Инна Чурикова

Инна Чурикова снялась более чем в 40 фильмах, среди которых "Морозко", "Ширли-мырли", "Курьер", "Я шагаю по Москве", "Идиот". 14.01.2023, Sputnik Абхазия

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культура

инна чурикова

россия

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, об этом РИА Новости сообщил директор театра "Ленком". Ей было 79 лет. Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Будущая актриса занималась в театральной студии еще со школьной скамьи. В 1965 году Инна Михайловна окончила Щепкинское училище. С 1965 год — актриса Московского театра юного зрителя, с 1968 года работала по договорам, с 1975 — актриса "Ленкома".

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культура, инна чурикова, россия