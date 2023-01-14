ВС России поразили два украинских склада боеприпасов
16:05 14.01.2023 (обновлено: 16:11 14.01.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета на Запорожском направлении
© Sputnik / Константин Михальчевский/
За сутки российской ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Запорожской области.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 123-х районах, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах", - говорится в сводке министерства.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 80 человек, также сообщили в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад военных Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских военных, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад военных Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских военных, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка.