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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/vs-rossii-porazili-dva-ukrainskikh-sklada-boepripasov--1043605661.html
ВС России поразили два украинских склада боеприпасов
ВС России поразили два украинских склада боеприпасов
За сутки российской ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Запорожской области. 14.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-14T16:05+0300
2023-01-14T16:11+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 123-х районах, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах", - говорится в сводке министерства.На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 80 человек, также сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад военных Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских военных, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка.
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днр, украина, россия, министерство обороны рф
днр, украина, россия, министерство обороны рф

ВС России поразили два украинских склада боеприпасов

16:05 14.01.2023 (обновлено: 16:11 14.01.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета на Запорожском направлении
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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За сутки российской ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Запорожской области.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 123-х районах, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах", - говорится в сводке министерства.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 80 человек, также сообщили в Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад военных Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских военных, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка.
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