https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/amerikanka-vyigrala-konkurs-miss-vselennaya-2022-1043616832.html

Американка выиграла конкурс "Мисс Вселенная" 2022

Американка выиграла конкурс "Мисс Вселенная" 2022

Финал конкурса прошел в Новом Орлеане, штат Луизиана, в конкурсе участвовали красавицы из 86 стран. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-15T10:04+0300

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Представительница США Р'Бонни Габриэль одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", сообщается на сайте конкурса.Россию в конкурсе представляла Анна Линникова из Оренбурга, она, как и украинка Виктория Апанасенко, отсеялась на этапе отбора полуфиналисток.Конкурс "Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года. В нем могут принять участие победительницы национальных конкурсов красоты и любые девушки в возрасте от 18 до 28 лет с яркой внешностью и хорошей фигурой. Претендентки на корону не должны состоять в браке или гражданском союзе, иметь детей. У них должна быть "достойная репутация", они должны служить примером "позитивных изменений", реализовывать себя в волонтерстве, защите окружающей среды.

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