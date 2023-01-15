https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/amerikanka-vyigrala-konkurs-miss-vselennaya-2022-1043616832.html
Американка выиграла конкурс "Мисс Вселенная" 2022
Американка выиграла конкурс "Мисс Вселенная" 2022
Финал конкурса прошел в Новом Орлеане, штат Луизиана, в конкурсе участвовали красавицы из 86 стран. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T10:04+0300
2023-01-15T10:04+0300
2023-01-15T10:04+0300
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Представительница США Р'Бонни Габриэль одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", сообщается на сайте конкурса.Россию в конкурсе представляла Анна Линникова из Оренбурга, она, как и украинка Виктория Апанасенко, отсеялась на этапе отбора полуфиналисток.Конкурс "Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года. В нем могут принять участие победительницы национальных конкурсов красоты и любые девушки в возрасте от 18 до 28 лет с яркой внешностью и хорошей фигурой. Претендентки на корону не должны состоять в браке или гражданском союзе, иметь детей. У них должна быть "достойная репутация", они должны служить примером "позитивных изменений", реализовывать себя в волонтерстве, защите окружающей среды.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, мисс вселенная
новости, в мире, мисс вселенная
Американка выиграла конкурс "Мисс Вселенная" 2022
Финал конкурса прошел в Новом Орлеане, штат Луизиана, в конкурсе участвовали красавицы из 86 стран.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik.
Представительница США Р'Бонни Габриэль одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", сообщается
на сайте конкурса.
28- летняя Габриэль опередила претендентку из Венесуэлы Аманду Дудамель. Третьей стала еще одна представительница латиноамериканских стран - Андреина Мартинез из Доминиканской Республики.
Россию в конкурсе представляла Анна Линникова из Оренбурга, она, как и украинка Виктория Апанасенко, отсеялась на этапе отбора полуфиналисток.
Конкурс "Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года. В нем могут принять участие победительницы национальных конкурсов красоты и любые девушки в возрасте от 18 до 28 лет с яркой внешностью и хорошей фигурой.
Претендентки на корону не должны состоять в браке или гражданском союзе, иметь детей. У них должна быть "достойная репутация", они должны служить примером "позитивных изменений", реализовывать себя в волонтерстве, защите окружающей среды.